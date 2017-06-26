  • Языковые школы на Мальте
  • Языковые школы на Мальте
  • Языковые школы на Мальте
Калейдоскоп

Языковые школы на Мальте

Учить иностранный язык лучше в естественной среде: общение со сверстниками из разных стран всегда эффективнее, чем самый продвинутый учебник. Вот уже много лет одним из самых популярных направлений для учёбы за рубежом остаётся Мальта. Эта страна 160 лет была колонией Великобритании, поэтому английский здесь считается вторым официальным языком.
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26 июня 2017 в 16:53
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Преимущества изучения английского языка на Мальте можно перечислять очень долго. Это и высокое качество образования, и весьма приемлемые цены, и разнообразие программ обучения, и приятный климат, и обширные возможности для развлечений в свободное время.

На самой Мальте и на соседнем с ней острове Гозо расположено больше 50 языковых школ. Решая, в какую именно из них отправить учиться своего ребёнка, в первую очередь обращайте внимание на то, имеет ли выбранная вами школа государственную лицензию Министерства образования Мальты и входит ли она в FELTOM — независимую Федерацию организаций по обучению английскому языку. В этом случае вам будут гарантированы профессиональный подход и соблюдение всех стандартов обучения.

Все языковые школы на Мальте обычно классифицируются по нескольким параметрам: уровню знаний (для новичков или для продвинутых), продолжительности курса занятий (от недели до года), а также по числу студентов в группе, возрасту учеников и тематике языкового курса (деловой английский, медицина, финансы, туризм).

Начинать обучение можно в любое время года, хотя самым популярным по-прежнему остаётся лето, ведь это просто отличная возможность совместить полезное с приятным: каникулы и пляжный отдых с учёбой. В свободное от занятий время можно посещать многочисленные мальтийские достопримечательности, заняться активным отдыхом, например виндсерфингом или дайвингом, по части которого Мальта считается одним из лучших мест в Европе, покататься на водных лыжах, поиграть в теннис или гольф. Как правило, все развлекательные мероприятия уже включены в программы летних языковых лагерей.

Полный список школ можно найти на сайте.

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