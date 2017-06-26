Языковые школы на Мальте
Преимущества изучения английского языка на Мальте можно перечислять очень долго. Это и высокое качество образования, и весьма приемлемые цены, и разнообразие программ обучения, и приятный климат, и обширные возможности для развлечений в свободное время.
На самой Мальте и на соседнем с ней острове Гозо расположено больше 50 языковых школ. Решая, в какую именно из них отправить учиться своего ребёнка, в первую очередь обращайте внимание на то, имеет ли выбранная вами школа государственную лицензию Министерства образования Мальты и входит ли она в FELTOM — независимую Федерацию организаций по обучению английскому языку. В этом случае вам будут гарантированы профессиональный подход и соблюдение всех стандартов обучения.
Все языковые школы на Мальте обычно классифицируются по нескольким параметрам: уровню знаний (для новичков или для продвинутых), продолжительности курса занятий (от недели до года), а также по числу студентов в группе, возрасту учеников и тематике языкового курса (деловой английский, медицина, финансы, туризм).
Начинать обучение можно в любое время года, хотя самым популярным по-прежнему остаётся лето, ведь это просто отличная возможность совместить полезное с приятным: каникулы и пляжный отдых с учёбой. В свободное от занятий время можно посещать многочисленные мальтийские достопримечательности, заняться активным отдыхом, например виндсерфингом или дайвингом, по части которого Мальта считается одним из лучших мест в Европе, покататься на водных лыжах, поиграть в теннис или гольф. Как правило, все развлекательные мероприятия уже включены в программы летних языковых лагерей.
Полный список школ можно найти на сайте.