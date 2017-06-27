Где остановиться в Мехико?
Отель Parque Mexico расположен центре мексиканской столицы — в районе Кондеса, который славится своими кафе, книжными магазинами, ресторанами и бутиками. Сюда несложно добраться: отель и аэропорт разделяют всего 9 км. Отсюда рукой подать до исторического центра Мехико; бывшая резиденция мексиканских губернаторов — Чапультепекский дворец — находится в 1,7 километрах.
В окрестностях отеля — множество парков, галерей и музеев. Если вы собираетесь осмотреть их, обратитесь к сотрудникам отеля: для вас организуют экскурсию. Тем, кто предпочитает путешествовать без гида, бесплатно предоставят велосипеды.
Знакомство с Мексикой можно продолжить вечером на территории отеля. В местном ресторане играет живая музыка, а из окон открывается вид на соседний парк. В меню вы найдете национальные блюда: от свинины по рецепту жителей Пуэбла до десертов от шеф-повара Герардо Делгадо — уроженца штата Оахака.
Известно, что еще в 1000 веке до нашей эры индейцы Мезоамерики готовили напитки из какао-бобов. Сегодня в поваренных книгах можно найти множество рецептов шоколадных десертов, и достойное место среди них занимает шоколадный мусс по-оахакски. Вот так его готовит шеф ресторана Centro Cultural Parque Mexico.
Шоколадный мусс по-оахакски (Oaxacan Chocolate Mousse)
• 1 литр сливок
• 400 г темного шоколада
• 100 г поджаренного миндаля
• 250 г сахара
• 20 г корицы
• 250 г бекона
• 100 г ягод
• листья мяты
1) Измельчите темный шоколад вместе с поджаренным миндалем, сахаром и корицей, а затем растопите его на водяной бане.
2) Взбейте сливки. Добавьте шоколад и смешайте, чтобы десерт приобрел однородную текстуру.
3) Разложите в «вазы». Десерт нужно охладить в течение двух часов.
4) Пока мусс остывает, поджарьте полоски бекона и украсьте им вазочку. Этот десерт можно подавать с ягодами и листьями мяты.
В стенах Parque Mexico — 40 номеров: от полулюксов до президентского лофта с пяти спальнями. Во всех номерах есть кухня, оборудованная всем необходимым и своя ванная комната. Вся мебель в апартаментах изготовлена мексиканскими мастерами вручную. Здесь вы не найдете аудио- или видеосистем, но на всей территории отеля ловит бесплатный Wi-Fi.
В отеле работает круглосуточная стойка регистрации: просто свяжитесь с консьержем, если вам понадобятся услуги дворецкого, повара, переводчика, водителя или стилиста. Персонал поможет организовать ваш досуг: от визита в тренажерный зал до туров по достопримечательностям.
Больше узнать об отеле и забронировать номер вы можете на сайте Parque Mexico.