  • 4 причины посетить Alfa Future People 2017
  • 4 причины посетить Alfa Future People 2017
  • 4 причины посетить Alfa Future People 2017
  • 4 причины посетить Alfa Future People 2017
Калейдоскоп

4 причины посетить Alfa Future People 2017

В середине лета под Нижним Новгородом пройдет фестиваль электронной музыки Alfa Future People — один из самых знаковых в России. Что нужно знать о готовящемся событии?
Партнерский материал
23 июня 2017 в 16:47
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Музыка

Фестиваль современной музыки и технологий пройдет с 7 по 9 июля у поселка Большое Козино. На 5 сценах фестиваля выступят 120 исполнителей, в числе которых будут не только знаменитые диск-жокеи, но и андеграундные исполнители.

Футуристическая главная сцена — центральная точка всего фестиваля, масштабное архитектурное сооружение со статуей девушки-андроида над главным диджейским пультом.

  • 4 причины посетить Alfa Future People 2017
Здесь выступят хедлайнеры фестиваля — такие лидеры «стадионной» электронной музыки, как Hardwell, Blasterjaxx, CosmicGate, DonDiablo, Dyro, InfectedMushroom, NERVO, Oliver Heldens, Pendulum, Swanky Tunes, W&W, Alexander Popov, Fonarev и многие другие.

Техно-сцена MillerFutureMusic

Интерактивный техно-танцпол Miller Future Music создан при участии партнера фестиваля Miller. Здесь гости смогут погрузиться в атмосферу главных мегаполисов планеты. На сцене Miller Future Music выступят артисты, которые продолжают формировать жанр «техно». Кроме уже объявленных Dubfire, Miss Kittin & The Hacker, Tiga, Boris Brejcha, Mujuice, GuiBoratto, гостей ждут выступления FritzKalkbrenner, dOP, Poima, Pirumov&Chagin, ArramMantana&ZokZok:Gestalt, Рабица, Anrilov&Bvoice&Sickdisco, MikeSpirit b2b SergeySanchez, System 108: Mashkov&Adamov&Boym и SexOfInsects.

Исполнители из Берлина, Парижа, Москвы и других городов мира вдохновят слушателей на создание своей музыки: любой желающий сможет стать соавтором трека в специальной зоне на сцене Miller. Гости Miller Future Music будут взаимодействовать с искусственным интеллектом, непрерывно изменяя звук, грув и пульс бесконечной мелодии. На основе человеческих реакций нейросеть представит единую ритмическую картину.

  • 4 причины посетить Alfa Future People 2017
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