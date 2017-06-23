4 причины посетить Alfa Future People 2017
Музыка
Фестиваль современной музыки и технологий пройдет с 7 по 9 июля у поселка Большое Козино. На 5 сценах фестиваля выступят 120 исполнителей, в числе которых будут не только знаменитые диск-жокеи, но и андеграундные исполнители.
Футуристическая главная сцена — центральная точка всего фестиваля, масштабное архитектурное сооружение со статуей девушки-андроида над главным диджейским пультом.
Техно-сцена MillerFutureMusic
Интерактивный техно-танцпол Miller Future Music создан при участии партнера фестиваля Miller. Здесь гости смогут погрузиться в атмосферу главных мегаполисов планеты. На сцене Miller Future Music выступят артисты, которые продолжают формировать жанр «техно». Кроме уже объявленных Dubfire, Miss Kittin & The Hacker, Tiga, Boris Brejcha, Mujuice, GuiBoratto, гостей ждут выступления FritzKalkbrenner, dOP, Poima, Pirumov&Chagin, ArramMantana&ZokZok:Gestalt, Рабица, Anrilov&Bvoice&Sickdisco, MikeSpirit b2b SergeySanchez, System 108: Mashkov&Adamov&Boym и SexOfInsects.
Исполнители из Берлина, Парижа, Москвы и других городов мира вдохновят слушателей на создание своей музыки: любой желающий сможет стать соавтором трека в специальной зоне на сцене Miller. Гости Miller Future Music будут взаимодействовать с искусственным интеллектом, непрерывно изменяя звук, грув и пульс бесконечной мелодии. На основе человеческих реакций нейросеть представит единую ритмическую картину.
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Технологии
Главная тема зоны технологий Alfa Future People 2017, как и всего фестиваля — эволюция и развитие человечества. В лектории AFP специалисты расскажут о проблемах в отношениях человечества и технологий, о построении и развитии бизнеса, здоровом образе жизни, культуре и искусстве в современном обществе.
В зоне космоса состоится мультимедийная выставка, которая расскажет о прошлом, настоящем и будущем освоения вселенной. Также посетители фестиваля смогут побыть гостями «умного дома», погрузиться в виртуальную реальность, провести диагностику здоровья, пройти школу нейропилотирования, запрограммировать робота и принять участие в научных экспериментах. В зоне гаджетов состоятся презентации более 100 лучших инновационных устройств и технологий, кроме того, гости фестиваля увидят современные мультимедийные инсталляции и интерактивные арт-объекты, объединяющие технологии и искусство.
Спорт
Зона спорта Alfa Future People 2017 будет увеличена до 8 000 м². Здесь пройдут соревнования и мастер-классы по семи видам тяжелой атлетики, в которых примут участие 10 спортсменов-призеров мировых соревнований и олимпийские чемпионы. Гости фестиваля смогут попробовать свои силы в любительских турнирах.
В частности, на AFP 2017 пройдет футбольный турнир, который будет комментировать Виктор Гусев, и уже ставшие традиционными соревнования по волейболу, американскому футболу, стритболу, показательные выступления и мастер-классы на воздушных полотнах, pole-dance, флорболу. Также гости смогут принять участие в экстремальном состязании «Гонка Героев».
Инфраструктура
Организаторы позаботились о том, чтобы по ценители электронной музыки смогли отлично провести время в компании единомышленников. К их услугам — кемпинги, парковка для автомобилей, мотоциклов и автодомов, сеть фудкортов, запирающиеся ящики для ценных вещей, станции для подзарядки мобильных устройств.
Нововведением 2017 года станет улучшенный VIP-кемпинг: на территории «Альфа-Кемпинга» будет создана отдельная зона палаточной гостиницы под открытым небом Caravan, которая предусматривает полностью оборудованные палатки, круглосуточную стойку регистрации, камеры хранения, умывальники и душевые кабины с горячим водоснабжением.
Сама зона Альфа-Банка будет располагаться на площади 1 600 квадратных метров. Основной ее элемент — большой двухэтажный шатёр с особой программой для гостей — клиентов банка, обладателей карт next, cashback или ржд, зарегистрировавшихся в специальной программе привилегий на фестивале — Alfa-Bank Priority.
На территории бренд-зоны банка посетителей фестиваля также ждут: выступления коллектива Comedy Club «Кризис Жанра», сеты от известных российских диджеев, конкурсы с призами, отдельный танцпол на 2 этаже и гигантская надувная горка, в шатре будут размещены банкоматы для пополнения фестивальных браслетов, а также бар с уникальными авторскими коктейлями. Здесь же гости фестиваля смогут побеседовать с полюбившимися артистами, сфотографироваться с ними и получить их автографы.
Как и в предыдущие годы, Alfa Future People будет территорией, полностью свободной от наличных денег. Все расчеты на фестивале осуществляются только банковскими картами, в том числе по бесконтактной технологии. Все гости получат на входе браслет с бесконтактной картой Mastercard, выпущенной Альфа-Банком.
В этом году в дни фестиваля будет запущено сразу две новые электрички с Московского вокзала Нижнего Новгорода до Большого Козино. Они будут названы именами хедлайнеров фестиваля Hardwell и Oliver Heldens, а интервал между поездами будет сокращен до 30−40 минут.
Более подробная информация об участниках, зоне технологий и зоне спорта доступна на официальном сайте фестиваля.