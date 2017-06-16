В Москве пройдет первый Фестиваль Турции
На три дня столичный парк преобразится: его украсят декорации, символизирующие самые известные достопримечательности Турции — Босфорский мост, Дворец Топкапы, Гранд Базар, Каппадокию и Адрианские ворота.
Здесь можно будет увидеть роскошные костюмы султана Сулеймана Великолепного и выиграть одну из 200 поездок в Турцию, попробовать турецкую кухню и посмотреть выступления известных турецких и российских артистов, посетить деревню ремесел и кукольный театр теней, сфотографироваться в корзине настоящего воздушного шара и увидеть состязания по борьбе, научиться рисовать на воде, приобрести настоящие турецкие товары на базаре и многое другое! А маленьких гостей фестиваля ждет специальная программа.
Когда приходить?
Фестиваль начнет свою работу 16 июня. В 18:00 на главной сцене состоится церемония открытия, в которой примут участие: Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Министр культуры и туризма Турции Наби Авджи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Москве Хюсейин Дириоз, губернаторы и главы регионов-участников, почетные гости из Правительства Москвы и другие официальные лица.
Чем заняться?
Одно из ключевых событий фестиваля — квест, в ходе которого гости смогут лучше познакомиться с Турцией. В числе призов: 200 поездок в Турцию, авиабилеты от Turkish Airlines, а также 15 сертификатов на неделю бесплатного международного роуминга от «Билайн» и другие ценные призы. Регистрироваться на Мега-Квест лучше заранее на сайте фестиваля.
Одной из самых популярных площадок фестиваля обещает стать «Дворец Топкапы» (главная резиденция султанов Османской империи в Стамбуле), где будут представлены роскошные костюмы времен древних султанов.
Ни одного гостя не оставит равнодушным Гранд-Базар, который раскинется на Стамбульской улице — настоящая турецкая торговая Мекка, где можно будет купить восточные сладости, керамику ручной работы, оригинальную посуду, качественный текстиль, ароматные специи и другие турецкие изделия и сувениры.
Тех, кто любят эффектные зрелища, заинтересуют традиционные турецкие поединки. Перед тем, как выйти на ринг, борцы обильно смазывают себя оливковым маслом. Победит тот, кто прижмет выскальзывающего противника к земле или поднимет на плечи (а это задача не из легких).
В Деревне ремесел посетители своими глазами увидят работу аутентичных мастеров древнейших турецких ремесел: стеклодувного производства, гончарного и кожевенного дела, росписи керамики, вышивки, изготовления стеклянных витражей и традиционных детских игрушек.
Невозможно представить Турцию без пляжей и отелей. На Улице отелей, в зоне Travel Market и на площадках турецких регионов посетители смогут получить подробную информацию обо всех турецких достопримечательностях, определиться с планами на лето и забронировать туры по специальным ценам, которые будут действительны только в дни фестиваля.
Специальная зона с шезлонгами, зонтиками и баром, расположенная у прудов, позволит представить себя на пляже одного из турецких курортов и отдохнуть от городской суеты, наблюдая за проплывающими мимо мини-яхтами.
Что нужно попробовать?
В ресторанах турецкой кухни посетителей фестиваля ждут традиционные национальные блюда: различные кебабы, долма, пряный хумус, лахмаджун, гёзлеме, кёфте и, конечно же, турецкие сладости — лукум, пахлава и др. Не обойдется и без знаменитых турецких бубликов — симитов и вкуснейшего турецкого мороженого.
Здесь же гости смогут выпить настоящий турецкий чай или кофе на песке, погадать на кофейной гуще и сыграть в нарды. А в Кулинарой школе посетители фестиваля узнают секреты приготовления самых популярных в Турции блюд от лучших турецких и российских шеф-поваров.
Маленьких посетителей ждут две детские зоны с большой анимационной программой, катание на пони и осликах и другие развлечения.
Подробности вы найдете на сайте фестиваля и на страницах в социальных сетях: Facebook, ВКонтактеи Instagram.
Когда? 16−18 июня 2017, с 12:00 до 21:00.
Где? Москве, парк «Красная Пресня», улица Мантулинская, м. Выставочная / Улица 1905 года.
Вход свободный.