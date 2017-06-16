  • В Москве пройдет первый Фестиваль Турции
  • В Москве пройдет первый Фестиваль Турции
  • В Москве пройдет первый Фестиваль Турции
Калейдоскоп

В Москве пройдет первый Фестиваль Турции

С 16 по 18 июня 2017 года в московском парке «Красная Пресня» впервые пройдет Фестиваль Турции. Вход на фестиваль свободный.
Партнерский материал
16 июня 2017 в 18:07
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На три дня столичный парк преобразится: его украсят декорации, символизирующие самые известные достопримечательности Турции — Босфорский мост, Дворец Топкапы, Гранд Базар, Каппадокию и Адрианские ворота.

Здесь можно будет увидеть роскошные костюмы султана Сулеймана Великолепного и выиграть одну из 200 поездок в Турцию, попробовать турецкую кухню и посмотреть выступления известных турецких и российских артистов, посетить деревню ремесел и кукольный театр теней, сфотографироваться в корзине настоящего воздушного шара и увидеть состязания по борьбе, научиться рисовать на воде, приобрести настоящие турецкие товары на базаре и многое другое! А маленьких гостей фестиваля ждет специальная программа.

  • В Москве пройдет первый Фестиваль Турции

Когда приходить?

Фестиваль начнет свою работу 16 июня. В 18:00 на главной сцене состоится церемония открытия, в которой примут участие: Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Министр культуры и туризма Турции Наби Авджи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Москве Хюсейин Дириоз, губернаторы и главы регионов-участников, почетные гости из Правительства Москвы и другие официальные лица.

Чем заняться?

Одно из ключевых событий фестиваля — квест, в ходе которого гости смогут лучше познакомиться с Турцией. В числе призов: 200 поездок в Турцию, авиабилеты от Turkish Airlines, а также 15 сертификатов на неделю бесплатного международного роуминга от «Билайн» и другие ценные призы. Регистрироваться на Мега-Квест лучше заранее на сайте фестиваля.

Одной из самых популярных площадок фестиваля обещает стать «Дворец Топкапы» (главная резиденция султанов Османской империи в Стамбуле), где будут представлены роскошные костюмы времен древних султанов.

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