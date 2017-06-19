  • Sony α6500: профессиональная камера в кармане
  • Sony α6500: профессиональная камера в кармане
  • Sony α6500: профессиональная камера в кармане
  • Sony α6500: профессиональная камера в кармане
Калейдоскоп

Sony α6500: профессиональная камера в кармане

Новая камера Sony α6500 обладает точной автофокусировкой, безупречной стабилизацией изображения, сенсорным экраном и при этом легко помещается в кармане.
Промо
19 июня 2017 в 12:02
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Возможности автофокусировки

В камере Sony α6500 используется система 4D FOCUS, которая позволяет сфокусировать изображение объекта всего за 0,05 секунды. Система использует 425 точек фазовой автофокусировки и технологию следящего автофокуса высокой плотности, которая значительно улучшает эффективность слежения за объектом.

Новая камера Sony способна снимать со скоростью до 11 кадров в секунду с непрерывной следящей автофокусировкой и до 8 кадров в секунду в режиме live-view (с минимальным лагом изображения в видоискателе). Благодаря увеличенному объему буферной памяти камера может снимать на таких высоких скоростях до 307 кадров.

Также модель α6500 оснащена сенсорной панелью, которая позволяет пользователю выбирать на ЖК-экране точку фокусировки, просто прикоснувшись к ней.

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Новая система стабилизации изображения

Одним из наиболее интересных достижений в модели α6500 стала реализация 5-осевой системы стабилизации изображения, которая обеспечивает возможность уменьшения выдержки на 5 шагов.

Мощная 24,2-мегапиксельная КМОП-матрица

Новая камера оснащена 24,2-мегапиксельной КМОП-матрицей Exmor, которая достигает впечатляющего диапазона чувствительности ISO 100−51200. Процессор BIONZ X и новый чип препроцессора обеспечивают превосходное качество изображения и видео даже при высоких значениях чувствительности ISO. Читать далее

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