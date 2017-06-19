Sony α6500: профессиональная камера в кармане
Возможности автофокусировки
В камере Sony α6500 используется система 4D FOCUS, которая позволяет сфокусировать изображение объекта всего за 0,05 секунды. Система использует 425 точек фазовой автофокусировки и технологию следящего автофокуса высокой плотности, которая значительно улучшает эффективность слежения за объектом.
Новая камера Sony способна снимать со скоростью до 11 кадров в секунду с непрерывной следящей автофокусировкой и до 8 кадров в секунду в режиме live-view (с минимальным лагом изображения в видоискателе). Благодаря увеличенному объему буферной памяти камера может снимать на таких высоких скоростях до 307 кадров.
Также модель α6500 оснащена сенсорной панелью, которая позволяет пользователю выбирать на ЖК-экране точку фокусировки, просто прикоснувшись к ней.
Новая система стабилизации изображения
Одним из наиболее интересных достижений в модели α6500 стала реализация 5-осевой системы стабилизации изображения, которая обеспечивает возможность уменьшения выдержки на 5 шагов.
Мощная 24,2-мегапиксельная КМОП-матрица
Новая камера оснащена 24,2-мегапиксельной КМОП-матрицей Exmor, которая достигает впечатляющего диапазона чувствительности ISO 100−51200. Процессор BIONZ X и новый чип препроцессора обеспечивают превосходное качество изображения и видео даже при высоких значениях чувствительности ISO. Читать далее
Профессиональные возможности видеосъемки
Для видеосъемки камера поддерживает кодек XAVC S, который ведет запись со скоростью потока до 100 Мбит/с в формате 4K и 50 Мбит/с в формате Full HD, обеспечивая максимальную детальность и четкость в обоих форматах видео. Новым в камере α6500 является режим «Slow and Quick» (S&Q), который поддерживает запись видео как с замедленным (до 5 раз), так и с ускоренным движением (до 60 раз). В этом режиме предусмотрено 8 шагов выбора частоты кадров в диапазоне от 1 до 120 кадров в секунду.
Также можно прямо в камере выбрать кадр из видеозаписи, извлечь его и сохранить как фотографию. Можно извлекать изображения объемом 8 Mп и 2 Mп из 4K-видео и Full HD-видео соответственно.
Управление
В модель Sony α6500 введены новый интерфейс с более удобным поиском, а также два режима экспозамера: «Световое пятно» (Highlight), в котором экспозиция измеряется на самом ярком участке кадра, и режим «Среднее по экрану» (Entire Screen Avg), который измеряет усредненную экспозицию для всего изображения.
Камера совместима с Wi-Fi, технологией беспроводной передачи данных NFC и приложениями Sony PlayMemories Mobile для платформ Android и iOS. Эта модель также обеспечивает доступ к данным геолокации путем подключения к мобильному устройству через Bluetooth.