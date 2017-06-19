Slim Panels: освещая главное
Снимки родных, коллекция бабочек, гербарий, рисунок маленькой дочурки — все эти семейные ценности часто хранятся на полках или ящиках. Обрамить их и повесить на стену может быть хорошей идеей, однако найти место для обычной рамки зачастую непросто. В темном месте ее не будет видно, а на стене, залитой лучами лампы или Солнца, фотоснимок или картина будут бликовать.
Решить эту проблему можно, закрепив изображения на светящейся рамке. Так ваша карина или коллекция будет выигрышно смотреться в любом, даже самом темном уголке квартиры или дома. Эти рамки легко монтируются на любой поверхности, а многим моделям даже не требуются провода питания. Светодиоды, испускающие мягкий свет, вполне могут заменить собой ночник. Если же вам наскучит изображение в рамке, его легко можно обновить.
В ассортименте компании Slim Panels — рамки самых разных форматов, от настольных моделей до широких витрин, причем на каждую из них производитель дает 2 года гарантии.
Покупателю не придется считать дни, дожидаясь оплаченного заказа: на склады фирмы постоянно поступают исходные материалы вроде стекол, рамок, светотехники и фурнитуры. Это позволяет мастерам немедленно приступить к выполнению заказа, не откладывая дело до ближайшей поставки.
Ознакомиться с ассортиментом компании и оформить заказ можно на официальном сайте компании.