Corner Burger: первый бургер-бар столицы
Бургер может быть не просто «фаст-фудом», а полноправным — и по-настоящему вкусным — блюдом. Именно этой идеей руководствовались хозяева первого московского Corner Burger, открывшегося в 2011 году на Большой Грузинской, 76.
Сегодня, шесть лет спустя, здесь по-прежнему готовят фирменные бургеры с говяжьей котлетой, прожаренной до уровня «medium» на древесном угле. Булочки для них выпекаются здесь же, a подаются бургеры с хрустящей картошкой фри и салатом коул слоу.
В меню значатся и другие горячие блюда: говяжьи стейки, а также жаркое из свинины и и курицы. Любители рыбы оценят блюда из лосося, тунца или морепродуктов. По выходным здесь подают бранчи — завтраки, неспешно переходящие в обеды.
Недавно на Садовой-Кудринской, 20 открылся второй ресторан Corner Burger — и быстро расположил к себе местных жителей. Сдержанный интерьер — строгая чёрная и белая плитка, кирпичная кладка, приглушенный свет — не отвлекает от главного: удовольствия от еды и общения. Сюда приходят на ланч с коллегами, поужинать в компании друзей за просмотром спортивных трансляций, или позавтракать воскресным утром в кругу семьи.