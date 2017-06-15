На «Кубок Конфедераций» вместе с «Аэроглобус Бизнес Трэвел»
В связи с проведением «Кубка Конфедераций», восьмым по счету футбольным турниром среди национальных сборных, проводимым под эгидой ФИФА, компания «Аэроглобус Бизнес Трэвел» предоставляет скидки на авиа и ж/д билеты в размере от 20 до 50% в места проведения всех матчей.
Также можно воспользоваться следующими услугами:
• Бронирование авиаперелетов во все точки мира;
• Оформление железнодорожных проездных документов;
• Бронирование номеров в отелях России, стран СНГ и за рубежом;
• Организация VIP-обслуживания в аэропортах России, странах СНГ и за рубежом;
• Организация перелетов бизнес-авиацией;
• Оказание содействия в оформлении визовых документов для граждан РФ и СНГ;
• Оформление приглашений для иностранных граждан;
• Организация трансфера, аренда автомобилей с водителями;
• Экскурсионное обслуживание, предоставление гидов-переводчиков.