  • На «Кубок Конфедераций» вместе с «Аэроглобус Бизнес Трэвел»
    Сочи. Фото: welcome2018.com
  • На «Кубок Конфедераций» вместе с «Аэроглобус Бизнес Трэвел»
    Санкт-Петербург. Фото: welcome2018.com
  • На «Кубок Конфедераций» вместе с «Аэроглобус Бизнес Трэвел»
    Казань. Фото: welcome2018.com
Калейдоскоп

На «Кубок Конфедераций» вместе с «Аэроглобус Бизнес Трэвел»

Компания «Аэроглобус Бизнес Трэвел» предоставляет возможность окунуться в мир футбола.
Промо
15 июня 2017 в 14:38
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В связи с проведением «Кубка Конфедераций», восьмым по счету футбольным турниром среди национальных сборных, проводимым под эгидой ФИФА, компания «Аэроглобус Бизнес Трэвел» предоставляет скидки на авиа и ж/д билеты в размере от 20 до 50% в места проведения всех матчей.

Также можно воспользоваться следующими услугами:

• Бронирование авиаперелетов во все точки мира;
• Оформление железнодорожных проездных документов;
• Бронирование номеров в отелях России, стран СНГ и за рубежом;
• Организация VIP-обслуживания в аэропортах России, странах СНГ и за рубежом;
• Организация перелетов бизнес-авиацией;
• Оказание содействия в оформлении визовых документов для граждан РФ и СНГ;
• Оформление приглашений для иностранных граждан;
• Организация трансфера, аренда автомобилей с водителями;
• Экскурсионное обслуживание, предоставление гидов-переводчиков.

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