L’Occitane: в отпуск налегке!
Пора отпусков в самом разгаре. Если вы из тех, кто пытается увезти с собой в чемодане половину всего имущества, обратите внимание на советы от L’Occitane.
Пренебрегать косметикой на отдыхе не стоит. Особенно это касается любителей солнечных ванн — на ярком свету кожа пересыхает и шелушится. Одного лишь солнцезащитного крема с высокой степенью SPF, увы, недостаточно. Особую заботу о коже следует проявлять как раз после пребывания на солнце — её нужно очищать, увлажнять и успокаивать. То же самое касается и волос — они тоже подвержены вредному воздействию солнца и перегреванию, поэтому становятся сухими и ломкими. Если ухаживать за волосами, за кожей лица и тела своевременно, то вредное воздействие будет сведено к минимуму.
Во-первых, объема 75 миллилитров хватает на весь период отпуска.
Во-вторых, все флакончики легкие и миниатюрные — и действительно не займут много места в чемодане или рюкзаке, тем более что такой объем можно провозить и в ручной клади.
В-третьих, в мини-формате L’Occitane выпустил целую серию продуктов. В нее вошли средства для ухода за кожей и волосами — гели для душа, молочко для тела, кремы для рук.
Выбрать косметику в трэвел-формате можно на сайте L’Occitane.