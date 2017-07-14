  • «Хадарта»: дом у Малого моря
  • «Хадарта»: дом у Малого моря
  • «Хадарта»: дом у Малого моря
Калейдоскоп

«Хадарта»: дом у Малого моря

Среди множества турбаз, расположенных на байкальском побережье, особняком стоит гостевой комплекс «Хадарта».
Партнерский материал
14 июля 2017 в 10:58
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Тем, кто планирует поездку к самому глубокому озеру мира, может приглянуться коттеджный комплекс на северо-западном берегу — там, где байкальские воды далеко вдаются в сушу, образуя Малое море. Здесь, в 260 км от Иркутска, находится туристическая база «Хадарта», которая переняла свое название у мыса, расположенного поблизости.

В 500 метрах от берега стоят коттеджи и бревенчатые домики, готовые принять постояльцев в течение всего года. Гости найдут здесь удобные номера и высокий уровень сервиса — все, что располагает к отдыху в кругу семьи или друзей.

  • «Хадарта»: дом у Малого моря
Проснувшись поутру, вы спешите на берег, чтобы умыться прохладной водой Байкала. После полудня устраиваете пикник (свежий байкальский воздух — лучшая приправа к горячим шашлыкам!), катаетесь на багги и велосипедах или отправляетесь на лесную прогулку к холмам неподалеку. Завершить день можно в русской баньке.

Если вам захочется разнообразить отдых, к вашим услугам — экскурсии по побережью, круизы на теплоходе и многодневные экспедиционные и рыболовные туры на Байкал (зимой — на борту судна с воздушной подушкой, летом — на вездеходах и катерах).

Подробную программу экскурсий и условия размещения можно узнать на официальном сайте.

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