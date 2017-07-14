«Хадарта»: дом у Малого моря
Тем, кто планирует поездку к самому глубокому озеру мира, может приглянуться коттеджный комплекс на северо-западном берегу — там, где байкальские воды далеко вдаются в сушу, образуя Малое море. Здесь, в 260 км от Иркутска, находится туристическая база «Хадарта», которая переняла свое название у мыса, расположенного поблизости.
В 500 метрах от берега стоят коттеджи и бревенчатые домики, готовые принять постояльцев в течение всего года. Гости найдут здесь удобные номера и высокий уровень сервиса — все, что располагает к отдыху в кругу семьи или друзей.
Если вам захочется разнообразить отдых, к вашим услугам — экскурсии по побережью, круизы на теплоходе и многодневные экспедиционные и рыболовные туры на Байкал (зимой — на борту судна с воздушной подушкой, летом — на вездеходах и катерах).
Подробную программу экскурсий и условия размещения можно узнать на официальном сайте.