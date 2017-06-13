Гранада: город искусства
Гранада располагает тремя объектами культурного наследия ЮНЕСКО: признанными в 1984 году Альгамброй и Хенералифе и кварталом Альбайсин, удостоившимся того же звания в 1994 году. Названной в 2014 году городом литературы,, бывшей столице Гранадского эмирата с XIII по XV века удалось сохранить все свое великолепие, превратившись в живой и постоянно развивающийся город. На протяжении всей истории Гранада привлекала иберов, римлян, арабов, евреев и христиан, что превратило ее в город с самым значимым историческим и культурным наследием на планете. В 2014 году Гранада была названа городом литературы, а в 2031 году может стать Европейской культурной столицей.
Настоящее сокровище представляет собой Альгамбра — знаменитейший арабский дворец в мире и самая посещаемая достопримечательность Испании. Свое название, «красный замок», он получил за волшебство цвета, в который окрашивают его стены последние лучи дневного света на закате. Величественная Альгамбра, возвышающаяся над городом на фоне вершин Сьерра-Невада, была резиденцией династии Насридов с XIII века. В ней родился сам Боабдиль, последний султан эмирата. Альгамбра была городом, королевским дворцом и крепостью. Этот потрясающий ансамбль состоит из башен, дворцов, дворов и садов, гармонично украшенных гипсом, мозаикой, мрамором и деревом.
В центральной части Садов Хенералифе находится Двор Асекия, воспроизводящий традиционную для искусства эпохи Насридов игру теней и воды. В 1380 году там был построен Львиный двор полусферической формы, украшенный колоннами, арками и знаменитым фонтаном в центре.
На протяжении всей истории перед Альгамброй преклонялись самые знаменитые поэты, писатели, композиторы и художники. Будучи литературным вдохновением со времен Аль-Андалуса, он своей восхитительной красотой завоевал сердца бесчисленного множества творцов и мастеров литературы, таких как Вашингтон Ирвинг, Сомерсет Моэм, Джеральд Бренан, Виктор Гюго, и композиторов, среди которых Мануэль де Фалья. Их поражала невообразимая красота замка. В числе восхищенных был и Федерико Гарсиа Лорка, всемирно известный поэт из Гранады.
Вся Гранада хранит дух Лорки. В городе создаются различные проекты, посвященные его поэзии и литературе, такие как Фонд Федерико Гарсиа Лорки, Международный фестиваль поэзии или международная премия, названная в его честь. В усадьбе «Уэрта де Сан Висенте», бывшем летнем семейном доме, где Лорка написал свои самые знаменитые работы, на сегодняшний день располагается дом-музей. Он находится в десяти километрах от Гранады в Фуэнте-Вакерос, родном поселке поэта.
Еще одно место в Гранаде, достойное посещения, — это смотровые площадки Альбайсина, где можно полюбоваться самыми красивыми закатами в мире, особенно на смотровой площадке Сан-Николас.
Признанный в 1994 году объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, лабиринт Альбайсина является одним из самых древних районов Европы, где таится дух севера Африки и других древних средиземноморских городов.
Также стоит непременно ознакомиться с Собором и Королевской часовней, построенными в 1501 году по указу Католических королей как символ христианства, намеревавшихся превзойти арабские памятники города. Это одни из самых важных драгоценностей обширного христианского наследия Гранады, среди которых также выделяются монастырь Святого Иеронима и аббатство Сакромонте. Не стоит забывать и о такой достопримечательности, как Обитель Святого Франциска с одним из самых прекрасных садов города.
Но Гранада — это город не только искусств, культуры и литературы, но также музыки и гастрономии. Международный фестиваль музыки и танцев в Гранаде был создан в 1952 году и проходит в разных районах монументального ансамбля Альгамбры, Хенералифе и Гранады. Он берет свое начало с симфонических концертов, проводившихся в 1883 году у дворца Карла V.Основу программы фестиваля составляют классическая музыка, опера, балет и испанские танцы, фламенко и сочетание древней и современной музыки. Сегодня это одно из самых заметных и важных культурных мероприятий провинции, проводимое с июня по июль.