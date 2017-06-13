Калейдоскоп

Гранада: город искусства

Посетить Гранаду значит совершить путешествие во времени.
13 июня 2017 в 17:10
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  • Гранада: город искусства
    Альбайсин, городской квартал Гранады.

Гранада располагает тремя объектами культурного наследия ЮНЕСКО: признанными в 1984 году Альгамброй и Хенералифе и кварталом Альбайсин, удостоившимся того же звания в 1994 году. Названной в 2014 году городом литературы,, бывшей столице Гранадского эмирата с XIII по XV века удалось сохранить все свое великолепие, превратившись в живой и постоянно развивающийся город. На протяжении всей истории Гранада привлекала иберов, римлян, арабов, евреев и христиан, что превратило ее в город с самым значимым историческим и культурным наследием на планете. В 2014 году Гранада была названа городом литературы, а в 2031 году может стать Европейской культурной столицей.

Настоящее сокровище представляет собой Альгамбра — знаменитейший арабский дворец в мире и самая посещаемая достопримечательность Испании. Свое название, «красный замок», он получил за волшебство цвета, в который окрашивают его стены последние лучи дневного света на закате. Величественная Альгамбра, возвышающаяся над городом на фоне вершин Сьерра-Невада, была резиденцией династии Насридов с XIII века. В ней родился сам Боабдиль, последний султан эмирата. Альгамбра была городом, королевским дворцом и крепостью. Этот потрясающий ансамбль состоит из башен, дворцов, дворов и садов, гармонично украшенных гипсом, мозаикой, мрамором и деревом.

  • Гранада: город искусства
    Дворец Альгамбра-де-Гранада

В центральной части Садов Хенералифе находится Двор Асекия, воспроизводящий традиционную для искусства эпохи Насридов игру теней и воды. В 1380 году там был построен Львиный двор полусферической формы, украшенный колоннами, арками и знаменитым фонтаном в центре.

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