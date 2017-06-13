Канарские острова: самое солнечное место в Европе
История
Канарские острова до сих пор хранят память о многих исторических событиях: начиная с поселений аборигенов, значимые следы которых сохранились до наших дней, до завоевания кастильцами и проезда Христофора Колумба на его пути к открытию Америки. В течение многих столетий острова постепенно впитывали культуру трех континентов (Европы, Америки и Африки) в архитектуре, фольклоре и даже кухне. А некоторые исторические центры островов внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Страна вулканов
Канарские острова имеют вулканическое происхождение, однако с течением времени эта вулканическая земля сдалась под натиском растительности: на лавовых холмах появились густые леса.
Активный отдых
Температура воды в течение всего года не опускается ниже 20 °C, поэтому Канарские острова идеально подходят для водных видов спорта: дайвинг, виндсерфинг, бодибординг, кайтсерфинг, катание на яхте и глубоководная рыбалка. Любители активного отдыха могут покататься на горном велосипеде, попробовать себя в скалолазании, роупджампинге или парапланеризме.
Охраняемые природная и воздушная зоны
Почти половина территории Канарских островов является охраняемой зоной. Более того, безоблачное ночное небо в некоторых районах также находится под защитой.