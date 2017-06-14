Hydramemory: красота по-итальянски
Эссенция, входящая в линейку Hydramemory, оказывает двойное увлажняющее действие: с одной стороны, она препятствует испарению влаги из кожи, а с другой — стимулирует циркуляцию воды в ткани.
В состав эссенции входят 11 компонентов растительного происхождения. Вот некоторые из них.
- Полисахариды из семян тамаринда (растения родом из восточной Африки) интенсивно увлажняют кожу.
- Натуральные экстракты яблока, чечевицы и арбуза восстанавливают водный «барьер» кожи, который удерживает влагу в тканях, и улучшают транспорт воды в клетках эпидермиса, благотворно влияя на аквапорины — «водные каналы» кожи.
Способ применения: наносить утром и вечером, мягкими движениями
«вбивая» средство в кожу до полного впитывания.
Освежающий и увлажняющий гель снимает усталость с глаз, помогает бороться с отечностью и с темными кругами под глазами.
В составе геля — растительные компоненты. Яблоко с красной кожурой, созревшее под ласковыми лучами средиземноморского солнца, богато полифенолами и обладает мощным антиоксидантным действием. Его экстракт уменьшает разрушительное воздействие свободных радикалов на клетки кожи, смягчает воспалительные процессы и улучшает проницаемость сосудов, устраняя отеки.
Гель подойдет тем, кто носит контактные линзы или много работает за компьютером. Оценят его и те, кто испытывает повышенные нагрузки или не успевает высыпаться. Гель Hydramemory также поможет путешественникам освежиться после перелета.
Способ применения: при помощи металлического аппликатора распределите гель под глазами и на подвижном веке. Наносите утром и вечером, а также в течение дня, если это потребуется.