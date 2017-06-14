  • Hydramemory: красота по-итальянски
  • Hydramemory: красота по-итальянски
  • Hydramemory: красота по-итальянски
Калейдоскоп

Hydramemory: красота по-итальянски

Средства по уходу за кожей Hydramemory произведены на фабрике в Италии и на 90% состоят из натуральных компонентов.
Партнерский материал
14 июня 2017 в 16:52
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Эссенция, входящая в линейку Hydramemory, оказывает двойное увлажняющее действие: с одной стороны, она препятствует испарению влаги из кожи, а с другой — стимулирует циркуляцию воды в ткани.

В состав эссенции входят 11 компонентов растительного происхождения. Вот некоторые из них.

- Полисахариды из семян тамаринда (растения родом из восточной Африки) интенсивно увлажняют кожу.

- Натуральные экстракты яблока, чечевицы и арбуза восстанавливают водный «барьер» кожи, который удерживает влагу в тканях, и улучшают транспорт воды в клетках эпидермиса, благотворно влияя на аквапорины — «водные каналы» кожи.

Способ применения: наносить утром и вечером, мягкими движениями
«вбивая» средство в кожу до полного впитывания.

Освежающий и увлажняющий гель снимает усталость с глаз, помогает бороться с отечностью и с темными кругами под глазами.

В составе геля — растительные компоненты. Яблоко с красной кожурой, созревшее под ласковыми лучами средиземноморского солнца, богато полифенолами и обладает мощным антиоксидантным действием. Его экстракт уменьшает разрушительное воздействие свободных радикалов на клетки кожи, смягчает воспалительные процессы и улучшает проницаемость сосудов, устраняя отеки.

Гель подойдет тем, кто носит контактные линзы или много работает за компьютером. Оценят его и те, кто испытывает повышенные нагрузки или не успевает высыпаться. Гель Hydramemory также поможет путешественникам освежиться после перелета.

Способ применения: при помощи металлического аппликатора распределите гель под глазами и на подвижном веке. Наносите утром и вечером, а также в течение дня, если это потребуется.

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