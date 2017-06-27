Как путешествовать по всему миру, не зная иностранного языка
Готовясь к поездке в новый город, каждый из нас задается одними и теми же вопросами: на что посмотреть, куда пойти пообедать и где найти лучшие магазины. Несомненно, никто не знает Мадрид или Барселону так, как местные жители — однако изъясняться на испанском сможет не каждый российский турист (да и редкий испанец поймет русскую речь).
Идеально было бы повстречать местных русскоговорящих жителей, но как найти их во многомиллионном Мадриде? Сервис Russian Place поможет отыскать собеседника даже из полутора миллионов барселонских горожан.
Здесь охотно подскажут, где попробовать лучший хамон или паэлью, откуда удобнее всего наблюдать за энсерро — забегом быков по городским улицам. Весьма может быть, что пользователи приложения и сами составят вам компанию.
Чтобы найти русскоговорящего экскурсовода или, например, парикмахера, вам не придется лезть в поисковик или спрашивать совета на форумах: найти нужную услугу можно в специальном разделе «Могу помочь». Кроме того, в приложении регулярно пополняется раздел «Места RU» — список заведений, персонал которых владеет русским.
Russian Place пригодится тем, кто любит путешествовать выгодно. Это приложение «знает» более 700 заведений в 11 странах мира, где сделают скидку пользователям сервиса (среди этих мест — рестораны, магазины, отели, университеты и клубы). Чтобы получить скидку, достаточно выбрать нужное заведение из списка и прямо с экрана гаджета продемонстрировать «скидочный купон» сотруднику заведения.
Актуальную информацию о сервисе можно найти на сайте russianplace.com. Скачать приложение можно в App Store и Google Play.