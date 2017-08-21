  • The Land of Legends Theme Park — весь мир в одном парке
    Фото: The Land of Legends Theme Park
  • The Land of Legends Theme Park — весь мир в одном парке
    Фото: The Land of Legends Theme Park
  • The Land of Legends Theme Park — весь мир в одном парке
    Фото: The Land of Legends Theme Park
  • The Land of Legends Theme Park — весь мир в одном парке
    Фото: The Land of Legends Theme Park
  • The Land of Legends Theme Park — весь мир в одном парке
    Фото: The Land of Legends Theme Park
  • The Land of Legends Theme Park — весь мир в одном парке
    Фото: The Land of Legends Theme Park
  • The Land of Legends Theme Park — весь мир в одном парке
    Фото: The Land of Legends Theme Park
  • The Land of Legends Theme Park — весь мир в одном парке
    Фото: The Land of Legends Theme Park
  • The Land of Legends Theme Park — весь мир в одном парке
    Фото: The Land of Legends Theme Park
  • The Land of Legends Theme Park — весь мир в одном парке
    Фото: The Land of Legends Theme Park
Калейдоскоп

The Land of Legends Theme Park — весь мир в одном парке

За воротами турецкого парка The Land of Legends Theme Park можно встретить чудеса со всего света — от нелетающих птиц и бурных водопадов до французских драгоценностей и бродячих циркачей.
Николай Кулапов
21 августа 2017 в 16:33
49

…Я стою в очереди на небольшой площадке метрах в 15 над землей. Цепочка людей в плавках и купальниках ведет к небольшой ярко-желтой кабине, похожей на ракету. Очередь доходит до меня; влезаю внутрь, прислоняюсь к гладкой пластиковой стенке, скрещиваю ноги и убираю руки за голову. Инструктор закрывает за мной прозрачную дверь. Мальчик, стоящий рядом, смеется и легонько шлепает ладонью по капсуле. Улыбаюсь в ответ. Вдруг пол подо мной исчезает. Я с радостным воплем лечу вниз по ярко-желтой трубе. Туннель поворачивает влево и делает пару витков. Еще секунда — и я вместе с тучей брызг влетаю в наполненный водой длинный желоб. Весь спуск занял секунд 6−7. Поднимаюсь на чуть дрожащие ноги, и, абсолютно счастливый, бегу к лестнице, чтобы скатиться со следующей горки.

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  • Фото: The Land of Legends Theme Park
  • Фото: The Land of Legends Theme Park
  • Фото: The Land of Legends Theme Park
  • Фото: The Land of Legends Theme Park
  • Фото: The Land of Legends Theme Park

Горок здесь очень много — за день едва можно успеть на все, так что приходить лучше пораньше, часов в 10 утра, пока на подъем еще не выстроились очереди. Большинство горок открыто для тех, чей рост — не ниже 140 см. Впрочем, в парке найдутся развлечения для всех от мала до велика. Для детей здесь есть невысокие водные горки и небольшая речка, по которой неспешно плывут миниатюрные каноэ и надувные круги. Компании постарше оценят американские горки и серфинг в волновых бассейнах. В отдельном бассейне-аквариуме можно поплавать между коралловыми полипами в компании скатов и тропических рыбок. Один из самых запоминающихся аттракционов парка — прогулка на дну морского аквариума на глубине четырех метров. Вместо акваланга вам выдадут шлем с прозрачным забралом: воздух в него поступает по шлангу.

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