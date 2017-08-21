-
Фото: The Land of Legends Theme Park
-
Фото: The Land of Legends Theme Park
-
Фото: The Land of Legends Theme Park
-
Фото: The Land of Legends Theme Park
-
Фото: The Land of Legends Theme Park
-
Фото: The Land of Legends Theme Park
-
Фото: The Land of Legends Theme Park
-
Фото: The Land of Legends Theme Park
-
Фото: The Land of Legends Theme Park
-
Фото: The Land of Legends Theme Park
The Land of Legends Theme Park — весь мир в одном парке
…Я стою в очереди на небольшой площадке метрах в 15 над землей. Цепочка людей в плавках и купальниках ведет к небольшой ярко-желтой кабине, похожей на ракету. Очередь доходит до меня; влезаю внутрь, прислоняюсь к гладкой пластиковой стенке, скрещиваю ноги и убираю руки за голову. Инструктор закрывает за мной прозрачную дверь. Мальчик, стоящий рядом, смеется и легонько шлепает ладонью по капсуле. Улыбаюсь в ответ. Вдруг пол подо мной исчезает. Я с радостным воплем лечу вниз по ярко-желтой трубе. Туннель поворачивает влево и делает пару витков. Еще секунда — и я вместе с тучей брызг влетаю в наполненный водой длинный желоб. Весь спуск занял секунд 6−7. Поднимаюсь на чуть дрожащие ноги, и, абсолютно счастливый, бегу к лестнице, чтобы скатиться со следующей горки.
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Горок здесь очень много — за день едва можно успеть на все, так что приходить лучше пораньше, часов в 10 утра, пока на подъем еще не выстроились очереди. Большинство горок открыто для тех, чей рост — не ниже 140 см. Впрочем, в парке найдутся развлечения для всех от мала до велика. Для детей здесь есть невысокие водные горки и небольшая речка, по которой неспешно плывут миниатюрные каноэ и надувные круги. Компании постарше оценят американские горки и серфинг в волновых бассейнах. В отдельном бассейне-аквариуме можно поплавать между коралловыми полипами в компании скатов и тропических рыбок. Один из самых запоминающихся аттракционов парка — прогулка на дну морского аквариума на глубине четырех метров. Вместо акваланга вам выдадут шлем с прозрачным забралом: воздух в него поступает по шлангу.
В шесть вечера парк закрывается. Я возвращаюсь в отель, чтобы переодеться. Главные гости пятизвездочного Rixos — дети, и все в отеле призвано быть удобным для них. На стенах номеров и коридоров нарисованы улыбчивые римские легионеры и античные красавицы. Пол почти всюду покрывает мягкий ковер, на котором удобно играть и кувыркаться. В номерах нет острых углов, о которые можно удариться, а в холодильнике, спрятанном внутри деревянной бочки, нет алкогольных напитков (впрочем, их несложно заказать). Скоротать время до ужина можно за игровой приставкой или за просмотром фильма. Если задернуть занавески и включить проектор, номер превратится в камерный кинотеатр.
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Выхожу на балкон. Мой номер находится на пятом этаже. Отсюда хорошо видны каскады водных горок и пляжи парка. Между отелем и входом в парк — канал, через который перекинуты горбатые мостики. Набережная называется Шопинг-авеню. В расположенных тут бутиках можно купить практически все — от золотого кулона до новой пары джинс. На витринах — привычная надпись на русском: СКИДКА 70%.
Как и положено в сказочном королевстве, неподалеку возвышается красивый белый замок со множеством башенок и шпилей. Здесь вскоре будет семейный центр развлечений. У его подножия есть широкая сцена — там по вечерам проводят концерты и шоу. За замком стоит огромный шатер размером с пятиэтажный дом: это «Шапито», вотчина жонглеров, канатоходцев, воздушных акробатов и гимнастов. По вечерам там дают представления, на которых определенно стоит побывать — чего стоят одни мотоциклисты, с ревом пролетающие над головами зрителей.
На набережной канала находится рыбный ресторан. Сегодня вечером мы воздадим должное местным ролам и сашими из сибаса. Даже если вы не любите морепродукты, заглянуть туда стоит хотя бы ради огромного аквариума в четыре метра глубиной. В конце концов, редко когда доводится поужинать в паре метров от стай акул и скатов.
Вечер. На Землей Легенд спустились сумерки. Душную и мягкую темноту прорезает громкий звук, похожий на гудок парохода. Прогуливающиеся по набережной люди удивленно останавливаются, а кто-то уже спешит к истоку канала. Там начинается ежевечернее сказочное представление — парад лодок, режиссером которого был Франко Драгоне, постановщик прославленного Cirque du Soleil.
Каждый вечер канал преображается: мимо ресторанных веранд и сверкающих бутиков плывут ладьи эльфов, фей и друидов. За ними следом по берегам спешат дети и их родители. Я слежу за лодкой, убраной в пурпур и золото. На ее палубе застыл эльфийский король. Машу ему рукой — тот едва заметно кивает в ответ.
Мимо моего лица проплывает мыльный пузырик. Я отрываю взгляд от лодки — и замираю. В небе летят облака из тысяч пузырей; они мерцают и переливаются в свете прожекторов, витрин и окон отеля. Поворачиваю голову. Справа стоит молодая женщина и держит на руках ребенка. Он слишком мал, чтобы говорить, она не знает русский, а я не говорю по-турецки, но это не важно: мы втроем стоим с открытыми ртами и испытываем одни и те же эмоции, язык которых понятен в каждом уголке планеты.
Парад лодок окончился. Обнаруживаю себя на дальнем берегу канала. Пора идти спать. В небе висит луна: желто-медовый диск стоит, чуть поднявшись над горизонтом. Чуть левее, на самом краю крыши двухэтажного молла, застыла фигура. Что это — статуя? Или здесь и вправду есть феи и эльфы?
Я иду в номер: завтра утром я еще успею заглянуть в парк, а потом мы уедем. Каждый мечтает найти место, где оживают легенды. Я это место видел.
Подробное описание парка, номеров и специальных предложений легко найти на официальном сайте отеля.
Мы на пляже. Солнце нагрело мягкий песок; путь от шезлонга до моря приходится преодолевать скорым шагом. Пожалуй, для поездки на Средиземное море подойдет сентябрь: летом тут замечательно, но кому-то покажется жарковато.
Впрочем, постояльцам Rixos Premium Belek всегда есть, где укрыться от щедрого на тепло и свет турецкого солнца: на 700-метровом пляже в избытке зонтов и легких деревянных беседок. На побережье можно провести целый день: тут есть лаундж-зона с баром и бассейны с морской водой. До меня доносится музыка из деревянного павильона неподалеку: там тренер ведет занятия фитнесом. Постояльцы отеля могу присоединиться к местным курсам — от йоги, пол-дэнса до восточных единоборств и медитации.
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Тe, кто предпочитают уединенный и спокойный отдых, оценят виллы, расположенные по соседству с отелем. Club Privé by Rixos — это недавно открывшиеся 38 вилл с выходом в бассейн и частной террасой.
На завтрак постояльцам Club Privé by Rixos подают традиционные блюда из органических продуктов и большой выбор домашней выпечки, а на обед и ужин — изысканные закуски, супы, блюда на гриле и всевозможные напитки, приготовленные искушенными кулинарами. Большая часть овощей, используемые поварами, выращены в садах отеля.
В числе множества привилегий, ожидающих гостей Club Privé, — бесплатный трансфер на поля для гольфа и вход в тематический парк The Land of Legends Theme Park.
Забронировать номер и виллу в Rixos Premium Belek можно на официальном сайте отеля.