Улыбка длиной в 16 000 километров
«Поначалу перечень точек на нашей карте тянул на годовое путешествие. Скрепя сердце, сократили его до 16 регионов», -- говорит Сергей Лапчевский. Мы украдкой переглядываемся: даже в урезанном виде эта идея выглядит невероятно. Очевидно, что команду ждет, возможно, самое большое испытание в жизни, однако в глубине души каждый из нас многое бы отдал, чтобы бросить все и отправиться вместе с ними.
Сергей — генеральный продюсер проекта Bus Station, зародившегося в Калининграде, а теперь отправившегося в путь по всей России — в буквальном смысле. Участники проекта называют себя брюерами, экспертами по приготовлению кофе в отсутствие дорогостоящего оборудования, а их задача — показать, что кофе и тот напиток, что образуется в чашках большинства из нас каждый день, — по сути совсем разные вещи.
«О кофе я могу рассказывать часами, но сейчас в этом нет необходимости, — утверждает Вадим Щербич, сооснователь Bus Station и один из четырех участников автопробега. — Настоящий кофе, а точнее, его вкус, прекрасно говорит сам за себя».
Как часто бывает, идея с автопробегом пришла спонтанно. «Наша любовь — кофе, а главная ценность — свобода. Вот мы и подумали: а почему бы нам не совместить это воедино и не сделать что-то, чего раньше никто не делал?» — вспоминают участники проекта. Сказано — сделано. На дорожной карте — 16 000 километров, в календаре — 70 дней, а в багажных отсеках трех вэнов Volkswagen, на которых ребята будут колесить по российским дорогам — 300 кг кофе разных сортов. При этом, судя по всему, этого количества им не хватит — уже на середине пути придется пополнять запасы.
При известной доле фантазии на карте можно увидеть улыбку — ее вычерчивает линия маршрута, растянувшаяся от Калининграда до Камчатки. «По-моему, это очень символично, — подмигивает нам Лапчевский. — Мы вообще позитивные ребята и повезем этот настрой с собой». Читать далее
«А еще мы решили, что будем обязательно снимать мини-сериал. Ну, знаете, такой роуд-муви, — говорит Сергей. — Там будет все: и наши приключения, и красота нашей страны, и люди, и, конечно, кофе. Нам особенно интересно показать, как различаются кофейные обычаи в разных уголках России, культура употребления, что кому больше нравится. Например, судя по нашему опыту, абсолютное большинство россиян предпочитает кофе с молоком, а это мало того что убивает вкус кофе, так еще и не очень хорошо сказывается на здоровье в долгосрочной перспективе. Вот мы, в частности, и хотим посмотреть, как с этим обстоят дела в разных уголках страны — и рассказать об увиденном вам».
О самых ярких моментах автопробега мы будем рассказывать на Nat-geo.ru и в соцсетях (ВКонтакте, Facebook, Google Plus, Ok, Instagram). В ходе поездки команде Bus Station понадобятся советы — и тут мы рассчитываем на вашу помощь. Расскажите ребятам о неочевидных, но классных местах по ходу их маршрута — например, незаметное кафе по дороге из Волгограда в Казань, где подают лучшие пирожки с капустой на ближайшие 200 км, или эффектный памятник по пути из Иркутска в Хабаровск. Авторы лучших советов получат призы от «Volkswagen Коммерческие автомобили» и увидят свое имя на страницах Nat-geo.ru!
КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПРОЕКТА
Количество участников: 4
Количество городов: 16
Точка старта: Калининград
Пункт назначения: Камчатка
Дистанция: 16 000 километров
Ориентировочное время в пути: 70 дней
На чем едут: Volkswagen T1 «Bulli», Volkswagen Caravelle, Volkswagen Multivan «Bulli»
Бонус: Volkswagen T1 «Bulli» — полноправный участник проекта, празднующий в этом году 70-летний юбилей. Реставрация машины, которой предстоит проехать через всю Россию, заняла полтора года.
Следить за ходом путешествия вы также можете в Инстаграме Bus Station.