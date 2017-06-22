  • Улыбка длиной в 16 000 километров
    Фото: Bus Station Project
  • Улыбка длиной в 16 000 километров
    Фото: Bus Station Project
  • Улыбка длиной в 16 000 километров
    Фото: Bus Station Project
Калейдоскоп

Улыбка длиной в 16 000 километров

4 июня в Калининграде стартовал уникальный автопробег на автомобилях Volkswagen серии Т разных поколений. Участники Bus Station project, молодые предприниматели, ставят перед собой амбициозную цель проехать через всю Россию от Калининграда до Камчатки и снять захватывающее роуд-муви о путешествии, автомобилях и кофе.
Партнерский материал
22 июня 2017 в 12:03
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«Поначалу перечень точек на нашей карте тянул на годовое путешествие. Скрепя сердце, сократили его до 16 регионов», -- говорит Сергей Лапчевский. Мы украдкой переглядываемся: даже в урезанном виде эта идея выглядит невероятно. Очевидно, что команду ждет, возможно, самое большое испытание в жизни, однако в глубине души каждый из нас многое бы отдал, чтобы бросить все и отправиться вместе с ними.

Сергей — генеральный продюсер проекта Bus Station, зародившегося в Калининграде, а теперь отправившегося в путь по всей России — в буквальном смысле. Участники проекта называют себя брюерами, экспертами по приготовлению кофе в отсутствие дорогостоящего оборудования, а их задача — показать, что кофе и тот напиток, что образуется в чашках большинства из нас каждый день, — по сути совсем разные вещи.

«О кофе я могу рассказывать часами, но сейчас в этом нет необходимости, — утверждает Вадим Щербич, сооснователь Bus Station и один из четырех участников автопробега. — Настоящий кофе, а точнее, его вкус, прекрасно говорит сам за себя».

Как часто бывает, идея с автопробегом пришла спонтанно. «Наша любовь — кофе, а главная ценность — свобода. Вот мы и подумали: а почему бы нам не совместить это воедино и не сделать что-то, чего раньше никто не делал?» — вспоминают участники проекта. Сказано — сделано. На дорожной карте — 16 000 километров, в календаре — 70 дней, а в багажных отсеках трех вэнов Volkswagen, на которых ребята будут колесить по российским дорогам — 300 кг кофе разных сортов. При этом, судя по всему, этого количества им не хватит — уже на середине пути придется пополнять запасы.

  • Улыбка длиной в 16 000 километров
    Фото: Bus Station Project

При известной доле фантазии на карте можно увидеть улыбку — ее вычерчивает линия маршрута, растянувшаяся от Калининграда до Камчатки. «По-моему, это очень символично, — подмигивает нам Лапчевский. — Мы вообще позитивные ребята и повезем этот настрой с собой». Читать далее

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