Лучшие рестораны Москвы по версии журнала «Ваш Досуг»
Хачапури, гедлибже, прошутто или сморреброд? Чтобы отправиться в гастрономическое турне, не обязательно покидать Москву. Национальные блюда самых разных стран — от Дании до Таиланда — можно найти в меню столичных ресторанов. В таком многообразии легко потеряться, поэтому перед началом «вояжа» стоит заручиться помощью опытного гурмана — или же обратиться к списку от журнала «Ваш Досуг».
«Лучшие рестораны Москвы» — один из материалов, которые редакция «Вашего Досуга» подготовила к 20-летию издания. Этот рейтинг был составлен гастрономическим экспертом Анной Тюриной, которая была ведущим критиком рубрики «Рестораны» со дня основания журнала.
В список вошли полюбившиеся москвичам заведения. Большинство из них открыты не один год и успели создать себе имя. Все они получили высшую оценку редакции сайта и его пользователей: напротив заголовков стоят почетные 5 звездочек из 5 (реже — 4,5). Всем ресторанам, попавшим в список, редакция журнала предложит разместить на входной двери яркую наклейку с надписью: «"Ваш Досуг" рекомендует».