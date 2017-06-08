На яхте по Мальдивам
Высадиться на необитаемый тропический остров, пройтись босиком по белоснежному пляжу, нырнуть в бирюзовые волны океана, полюбоваться закатом, дожидаясь ужина, а вечером подняться на борт яхты и взять курс на новый остров — многие мечтают о таком путешествии. Экипаж яхты Ritrella поможет воплотить мечту в жизнь.
Пока яхта следует от одного мальдивского острова к другому, ее пассажиры смогут загорать на залитой солнцем палубе, утоляя жажду коктейлями из экзотических фруктов.
Многие путешественники находят, что свежий морской бриз пробуждает аппетит. Пассажиров яхты будут ждать завтраки, обеды и ужины, любовно приготовленные шеф-поваром. В меню — традиционные мальдивские блюда и, безусловно, дары моря — от крабов до мяса тунца, морского окуня и каранкса.
Коротая время во время морских переходов и стоянок на якоре, пассажиры яхты могут заняться активными видами спорта: дайвингом, каякингом, покататься на серфах и водных лыжах.
За время круиза вы едва ли успеете соскучиться по суше: яхта регулярно будет делать остановки на островах, в тенистой тишине которых можно отдохнуть, а на пляже — заняться снорклингом или серфингом.
Узнать маршрут круиза и забронировать каюту можно на официальном сайте туроператора.