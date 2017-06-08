  • На яхте по Мальдивам
  • На яхте по Мальдивам
  • На яхте по Мальдивам
Калейдоскоп

На яхте по Мальдивам

Первые мальдивские круизы под российским флагом совершила белоснежная яхта Maldiviana. Сегодня, 15 лет спустя, путешественников ждет ее младшая сестра — четырехпалубная яхта Ritrella.
Партнерский материал
8 июня 2017 в 16:47
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Высадиться на необитаемый тропический остров, пройтись босиком по белоснежному пляжу, нырнуть в бирюзовые волны океана, полюбоваться закатом, дожидаясь ужина, а вечером подняться на борт яхты и взять курс на новый остров — многие мечтают о таком путешествии. Экипаж яхты Ritrella поможет воплотить мечту в жизнь.

Пока яхта следует от одного мальдивского острова к другому, ее пассажиры смогут загорать на залитой солнцем палубе, утоляя жажду коктейлями из экзотических фруктов.

Многие путешественники находят, что свежий морской бриз пробуждает аппетит. Пассажиров яхты будут ждать завтраки, обеды и ужины, любовно приготовленные шеф-поваром. В меню — традиционные мальдивские блюда и, безусловно, дары моря — от крабов до мяса тунца, морского окуня и каранкса.

  • На яхте по Мальдивам
58-метровая яхта Ritrella совсем недавно покинула верфь: ее спустили на воду в конце 2016 года. Это настоящий плавучий отель: у нее 25 удобных кают, бассейн-джакузи и два бара. Каждая каюта оснащена собственным мини-баром, телевизором, кондиционером и санузлом с душевой кабиной. Пресной воды в избытке: опреснитель способен выдать до 18 тонн в сутки, чего хватает для морского круиза.

Коротая время во время морских переходов и стоянок на якоре, пассажиры яхты могут заняться активными видами спорта: дайвингом, каякингом, покататься на серфах и водных лыжах.

За время круиза вы едва ли успеете соскучиться по суше: яхта регулярно будет делать остановки на островах, в тенистой тишине которых можно отдохнуть, а на пляже — заняться снорклингом или серфингом.

Узнать маршрут круиза и забронировать каюту можно на официальном сайте туроператора.

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