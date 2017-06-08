Мясная математика: как правильно кормить домашнего питомца
Начнем с общеизвестного факта, что грациозная кошка и дружелюбный пес — прямые потомки волков и тигров? С точки зрения биологии их отличия минимальны: строение зубов и челюстей, а также пищеварительная система характеризует наших питомцев как хищников, адаптированных исключительно к мясному рациону. Именно поэтому формулы Orijen богаты животным и растительным белком, но имеют ограниченное количество углеводов. Эта особенность кормов Orijen отвечает принципу биологического соответствия, которого придерживаются канадские специалисты фабрики Champion PetFoods.
Сколько мяса?
Формулы Orijen создаются с учетом анатомического строения и физиологических особенностей собак и кошек, именно поэтому от 50 до 90% приходится на мясные ингредиенты, которые являются источником протеина и необходимых для полноценного развития аминокислот.
Сколько свежего мяса?
Мясо бывает разное. Компания Champion PetFoods непрерывно стремиться увеличить долю свежего мяса в составе кормов, ведь оно содержит больше всего витаминов и полезных минеральных веществ. На данный момент на него приходится от ⅓ до ½ белковых ингредиентов. Мясо ежедневно доставляется на фабрику с близлежащих ранчо, а все животные выращиваются на свободном выгуле фермерами, которых лично знают представители компании и которым доверяют. Только так можно гарантировать высочайшее качество компонентов и отсутствие антибиотиков и консервантов.
Какое мясо?
Каждый вид мяса несет в себе обеденную пользу. Например, рыба содержит жирные кислоты Омега 3 и 6, которые отвечают за развитие нервной системы головного мозга, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой, эндокринной и пищеварительной систем. За счет содержания цинка мясо индейки способствует поддержанию иммунитета и нормализации показателей сахара в крови. А в составе оленины полтора десятка аминокислот, витамины РР, Е, В1 и В2, А, большое количество магния и фосфора. Именно поэтому производитель кормов Orijen стремится увеличить разнообразие мясных ингредиентов — в формулах используется минимум 3 различных источника белка.
Благодаря такой мясной математике можно быть уверенным, что питомцы получают корм наивысшего качества, богатый протеином и аминокислотами, необходимыми для правильного развития, а значит, будут долгие годы радовать своих хозяев крепким здоровьем, активными играми и прекрасным внешним видом.