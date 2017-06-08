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Мясная математика: как правильно кормить домашнего питомца

Как определить, правильно ли питается домашний питомец?
Промо
8 июня 2017 в 12:02
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  • Мясная математика: как правильно кормить домашнего питомца

Начнем с общеизвестного факта, что грациозная кошка и дружелюбный пес — прямые потомки волков и тигров? С точки зрения биологии их отличия минимальны: строение зубов и челюстей, а также пищеварительная система характеризует наших питомцев как хищников, адаптированных исключительно к мясному рациону. Именно поэтому формулы Orijen богаты животным и растительным белком, но имеют ограниченное количество углеводов. Эта особенность кормов Orijen отвечает принципу биологического соответствия, которого придерживаются канадские специалисты фабрики Champion PetFoods.

Сколько мяса?

Формулы Orijen создаются с учетом анатомического строения и физиологических особенностей собак и кошек, именно поэтому от 50 до 90% приходится на мясные ингредиенты, которые являются источником протеина и необходимых для полноценного развития аминокислот.

Сколько свежего мяса?

Мясо бывает разное. Компания Champion PetFoods непрерывно стремиться увеличить долю свежего мяса в составе кормов, ведь оно содержит больше всего витаминов и полезных минеральных веществ. На данный момент на него приходится от ⅓ до ½ белковых ингредиентов. Мясо ежедневно доставляется на фабрику с близлежащих ранчо, а все животные выращиваются на свободном выгуле фермерами, которых лично знают представители компании и которым доверяют. Только так можно гарантировать высочайшее качество компонентов и отсутствие антибиотиков и консервантов.

Какое мясо?

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