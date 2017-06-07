Барселона — это намного больше
Коста-Барселона — богатый регион, растянувшийся на 100 километров к северу и югу от столицы Каталонии. Лучшие пляжи здесь расположены в прибрежных поселках, таких как Калелья, Санта-Сусанна, Кастельдефельс и Ситжес. Но Барселона — это гораздо больше, чем просто солнце и пляжи. Это культурное наследие модерна, впечатляющие природные ландшафты и очаровательные маленькие поселки, такие как Вик, Рупит, Таверлет и Кардона. Здесь можно почувствовать гармонию с природой, открыть для себя замки, хижины отшельников и исторические памятники разных эпох.
Пиринеи Барселоны — это захватывающие дух горные пейзажи, о которых ходит много легенд.
Гастрономия
Кулинарные шедевры из окрестностей Коста-Барселона вдохновляют шеф-поваров по всему миру. В ресторанах и барах в небольших рыбацких городах можно насладиться восхитительными средиземноморскими рыбными блюдами, попробовать лучшие блюда национальной кухни и каталонские игристые вина.
Культурное наследие
В Каталонии свои шедевры создавал непревзойденный мастер ар-нуво Антонио Гауди, один из величайших архитекторов всех времен. Его работы в стиле модерн украшают не только улицы Барселоны, но и колонию Гуэль, сады Артигас и старинную фабрику «Ла-Нау» в Матаро. Его современники Льюис Доменек-и-Монтанер и Жузеп Мария Жужоль также работали в Маресме, Ситжесе, Террассе и Граноллерсе.
Побережте Коста-Барселона — это обширное архитектурное и художественное наследие: от Капельядес-Романи времен палеолита, римских укреплений в Бадалоне, средневековых улиц и замков эпохи Возрождения до шедевров современной архитектуры. На побережье Коста-Барселона также расположены лучшие из музеев Каталонии, среди которых Фундасьон Палау с работами Пабло Пикассо (город Кальдес-д'Эстрак), археологический парк в Гавее и музей культуры вина в городе Вилафранка-дель-Пенедес.
Традиции
Творческий и веселый нрав людей, живущих на побережье Коста-Барселона, был одним из главных источников традиций на протяжении всей истории. Среди них выделяется «Кастельерс» — один из самых узнаваемых символов каталонской культуры, в 2010 году признанный ЮНЕСКО объектом нематериального культурного наследия.
«Кастельерс» представляют собой «башни» из людей, возводимые в честь ежегодных праздников в городах и поселках Каталонии. Участники, называемые «кастельерами», становятся друг другу на плечи, формируя собой башни высотой от шести до десяти этажей. Эта традиция переходит из поколения в поколение с XIX века, и полюбоваться этим зрелищным мероприятием можно, например, в поселке Вилафранка-дель-Пенедес.
Монтсеррат
Еще одно место, которое обязательно стоит посетить, — это гора Монтсеррат, один и важнейших культурных, духовных и религиозных символов Каталонии. Монтсеррат, или «гора ста вершин», как ее называл поэт Жоан Марагаль, также является природным парком, знаменитым своими неповторимыми округлыми вершинами. Кроме удивительных геологических особенностей, природный парк обладает крайне интересным растительным и животным миром. Здесь вы сможете понаблюдать за орлами, ястребами и пчелоедами, дикими козами, белками и куницами, а также найти следы, оставленные кабанами, ласками и змеями.