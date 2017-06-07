  • Кастельерс
    Кастельерс
    Фото: Mireia Comas
  • Маяк Калельи в Маресме
    Маяк Калельи в Маресме
    Фото: Proformabooks
  • Винный туризм в Пенедес
    Винный туризм в Пенедес
Калейдоскоп

Барселона — это намного больше

Рядом с Барселоной располагается Коста-Барселона — каталонское побережье Средиземного моря, находящееся между побережьями Коста-Брава и Коста-Дорада.
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7 июня 2017 в 11:43
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Коста-Барселона — богатый регион, растянувшийся на 100 километров к северу и югу от столицы Каталонии. Лучшие пляжи здесь расположены в прибрежных поселках, таких как Калелья, Санта-Сусанна, Кастельдефельс и Ситжес. Но Барселона — это гораздо больше, чем просто солнце и пляжи. Это культурное наследие модерна, впечатляющие природные ландшафты и очаровательные маленькие поселки, такие как Вик, Рупит, Таверлет и Кардона. Здесь можно почувствовать гармонию с природой, открыть для себя замки, хижины отшельников и исторические памятники разных эпох.

Пиринеи Барселоны — это захватывающие дух горные пейзажи, о которых ходит много легенд.

Гастрономия

Кулинарные шедевры из окрестностей Коста-Барселона вдохновляют шеф-поваров по всему миру. В ресторанах и барах в небольших рыбацких городах можно насладиться восхитительными средиземноморскими рыбными блюдами, попробовать лучшие блюда национальной кухни и каталонские игристые вина.

  • Типичные блюда каталонской кухни
    Типичные блюда каталонской кухни
    Фото: Manel Cuesta/Diputació de Barcelona

Культурное наследие

В Каталонии свои шедевры создавал непревзойденный мастер ар-нуво Антонио Гауди, один из величайших архитекторов всех времен. Его работы в стиле модерн украшают не только улицы Барселоны, но и колонию Гуэль, сады Артигас и старинную фабрику «Ла-Нау» в Матаро. Его современники Льюис Доменек-и-Монтанер и Жузеп Мария Жужоль также работали в Маресме, Ситжесе, Террассе и Граноллерсе.

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