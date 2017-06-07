День календаря: фестивали и праздники в Алтайском крае
1 июля: Because of the Beatles
Фестиваль песен The Beatles проходит на территории комплекса «Бирюзовая Катунь» — перед первым в мире мраморным памятником Джону Леннону.
22 июля: Шукшинские дни
В честь одного из самых известных уроженцев Алтая в Барнауле, Бийске, Белокурихе, а также в селе Сростки устраивают литературные чтения и народные гуляния.
5 августа: Фестиваль сыра
Алтайский сыр давно превратился в один из самых известных брендов края. В его честь в селе Куяган проводят весёлый праздник, на котором угощают сырами и предлагают посоревноваться в толкании телеги на скорость и поучаствовать в битве мешками с сеном.
14 августа: Медовый спас
На этом мероприятии, проходящем в центре Барнаула, вас научат разбираться во всём многообразии видов алтайского мёда и развлекут традиционными песнями и плясками.
23 сентября: День мясного гурмана
Мясо на Алтае любят и умеют готовить — в этом можно убедиться на организованной в Барнауле выставке «Конкурс мясных чудес». Дегустация обязательна.
Информация предоставлена туристским центром Алтайского края (Алтайтурцентр).