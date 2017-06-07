Калейдоскоп

День календаря: фестивали и праздники в Алтайском крае

Алтайский край — территория заповедная, и приезжают сюда, чтобы провести время на природе. Но летом и ранней осенью Алтай принимает у себя множество мероприятий, которые украсят отдых. Мы выбрали лучшие из них.
7 июня 2017 в 12:15
32
  • День календаря: фестивали и праздники в Алтайском крае
    Фото: Из архива Алтайтурцентра

1 июля: Because of the Beatles
Фестиваль песен The Beatles проходит на территории комплекса «Бирюзовая Катунь» — перед первым в мире мраморным памятником Джону Леннону.

22 июля: Шукшинские дни
В честь одного из самых известных уроженцев Алтая в Барнауле, Бийске, Белокурихе, а также в селе Сростки устраивают литературные чтения и народные гуляния.

5 августа: Фестиваль сыра
Алтайский сыр давно превратился в один из самых известных брендов края. В его честь в селе Куяган проводят весёлый праздник, на котором угощают сырами и предлагают посоревноваться в толкании телеги на скорость и поучаствовать в битве мешками с сеном.

  • День календаря: фестивали и праздники в Алтайском крае
    Фото: Из архива Алтайтурцентра

14 августа: Медовый спас
На этом мероприятии, проходящем в центре Барнаула, вас научат разбираться во всём многообразии видов алтайского мёда и развлекут традиционными песнями и плясками.

  • День календаря: фестивали и праздники в Алтайском крае
    Фото: Из архива Алтайтурцентра

23 сентября: День мясного гурмана
Мясо на Алтае любят и умеют готовить — в этом можно убедиться на организованной в Барнауле выставке «Конкурс мясных чудес». Дегустация обязательна.

Информация предоставлена туристским центром Алтайского края (Алтайтурцентр).

Тоже интересно

Все отключено: путешествие в удаленный заповедник Сибири

Обсудить
СМИ2
На побережье Индонезии вынесло тушу неизвестного животного (видео)
На побережье Индонезии вынесло тушу неизвестного животного (видео)
Тоже интересно
На Алтай вместе с «National Geographic Россия»: едем в фототур!
На Алтай вместе с «National Geographic Россия»: едем в фототур!
Как видели 2017 год художники СССР середины XX века
Как видели 2017 год художники СССР середины XX века