  • Отели Azimut Hotels для летнего отдыха
    Фото: Azimut Hotels
  • Отели Azimut Hotels для летнего отдыха
    Фото: Azimut Hotels
  • Отели Azimut Hotels для летнего отдыха
    Фото: Azimut Hotels
  • Отели Azimut Hotels для летнего отдыха
    Фото: Azimut Hotels
  • Отели Azimut Hotels для летнего отдыха
    Фото: Azimut Hotels
  • Отели Azimut Hotels для летнего отдыха
    Фото: Azimut Hotels
  • Отели Azimut Hotels для летнего отдыха
    Фото: Azimut Hotels
Калейдоскоп

Отели Azimut Hotels для летнего отдыха

В преддверии сезона отпусков Azimut Hotels представляет отели в Новосибирске, Мурманске, Сочи и Санкт-Петербурге, которые лучше всего подойдут для интересного и небанального отдыха.
Партнерский материал
21 июня 2017 в 12:15
63

Azimut Отель Сибирь

Когда еще побывать в Сибири, как не летом? Отправляясь в этот край, стоит посетить Новосибирск — один из самых быстро растущих городов мира. По темпу роста этот город оставил позади Нью-Йорк, Токио и Чикаго, а в 21 веке стал одним из первых российских городов (после Москвы и Петербурга), где число жителей достигло 1,5 миллионов.

В городе появляются новые достопримечательности — к примеру, осенью 2016 здесь открылся самый большой в России всесезонный аквапарк. Туристам можно также сходить в знаменитый театр оперы и балета, а еще посетить Академгородок. Добраться до этих мест удобно от отеля Azimut, расположенного в самом центре города.

Azimut Отель Мурманск

Семнадцатиэтажный гостиничный комплекс Azimut Отель Мурманск считается самым высоким зданием российского Заполярья. Работая над проектом гостиницы, архитекторы старались сделать его интерьер максимально простым, лаконичным и функциональным.

  • Отели Azimut Hotels для летнего отдыха
    Фото: Azimut Hotels
Читать далее

Тоже интересно

Зоопарк Новосибирска и океанариум Воронежа — в числе лучших в Европе

Обсудить
СМИ2
Ученые выяснили, как люди разделились на расы
Ученые выяснили, как люди разделились на расы
Тоже интересно
Гид по необычным местам городов — хозяев Кубка Конфедераций 2017
Гид по необычным местам городов — хозяев Кубка Конфедераций 2017
Женщины моря
Женщины моря