Отели Azimut Hotels для летнего отдыха
Azimut Отель Сибирь
Когда еще побывать в Сибири, как не летом? Отправляясь в этот край, стоит посетить Новосибирск — один из самых быстро растущих городов мира. По темпу роста этот город оставил позади Нью-Йорк, Токио и Чикаго, а в 21 веке стал одним из первых российских городов (после Москвы и Петербурга), где число жителей достигло 1,5 миллионов.
В городе появляются новые достопримечательности — к примеру, осенью 2016 здесь открылся самый большой в России всесезонный аквапарк. Туристам можно также сходить в знаменитый театр оперы и балета, а еще посетить Академгородок. Добраться до этих мест удобно от отеля Azimut, расположенного в самом центре города.
Azimut Отель Мурманск
Семнадцатиэтажный гостиничный комплекс Azimut Отель Мурманск считается самым высоким зданием российского Заполярья. Работая над проектом гостиницы, архитекторы старались сделать его интерьер максимально простым, лаконичным и функциональным.
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Мурманск привлекает туристов интересными природными явлениями: летом здесь можно увидеть знаменитое незаходящее солнце полярного дня. Заслуживают внимания и местные достопримечательности. Один из символов города — памятник под названием «Ждущая», который посвящен родным и близким мурманских моряков. Здесь также находится 35-метровый монумент, прозванный «мурманским Алешей» и крупнейший морской порт России, где на вечную стоянку пришвартован атомный ледокол «Ленин». Отдыхающим также хорошо известен Большой Мурманский океанариум и его питомцы — арктические тюлени.
Azimut Отель Freestyle
Сочи остается одним из самых популярных российских курортов. Отдыхать летом здесь можно не только на побережье, но и в горах, на всесезонном курорте «Роза Хутор». Прибывшие сюда туристы делают фотографии со смотровой площадки «Роза Пик», расположенной в 2 320 метрах над уровнем моря, преодолевают маршруты в веревочном парке, занимаются рафтингом, загорают у горного озера или посещают концерты в зале «Роза Холл». С пакетным туром «Горы развлечений» постояльцам будет удобно (и выгодно) посетить все интересные места курорта.
Олимпиада 2014 преобразила город: здесь появились новые гостиницы, а инфраструктура региона значительно улучшилась. Одним из вновь открывшихся отелей стал Azimut Freestyle. Он разместился неподалеку от центральной площади курорта «Роза Хутор», возле подъемника «Олимпик».
Апартаменты Valset Роза Хутор
Семейным людям или большим компаниям придутся по душе находящиеся здесь же по-домашнему уютные апартаменты Valset, удаленные от суетливого центра. У клиентов есть возможность пользоваться собственной кухней, причем в просторных номерах с удобством разместится большая компания. Кстати, у гостей Valset есть возможность пользоваться услугами отеля Azimut Freestyle: для них открыты ресторан «Ешь Хорошо», лобби-бар и wellness-центр, а юных постояльцев ждет игровая комната и команда аниматоров.
Сочи — не только горнолыжный курорт. В летний период любители активного отдыха занимаются здесь велотуризмом, конными прогулками, скалолазанием, трекингом и другими видами спорта.
Azimut Отель Санкт-Петербург
По традиции, самым популярным городом России среди туристов является город на Неве. Северная столица привлекает гостей волшебными белыми ночами, памятниками архитектуры, музеями и фестивалями. Безусловно, приятнее всего посетить этот город летом, когда северное солнце не заходит за горизонт. Город не нуждается в представлении: здесь каждый найдет занятие на свой вкус, от визита в Эрмитаж и кормления зубробизонов в питомнике до прогулки по Неве под разводными мостами и рейда по барам на улице Рубинштейна.
В Петербург можно приехать одному, семьей или же устроить романтический викенд вдвоем. В июне в городе пройдет Кубок Конфедераций на новом стадионе Зенит-Арена. Остановиться гости города смогут в 18-этажном отеле Azimut Санкт-Петербург. Из окон Sky bar, расположенного на последнем этаже, открываются потрясающие панорамы на исторический центр Северной Пальмиры. До главных достопримечательностей несложно добраться пешком от отеля, на фасаде которого с недавних пор красуются четыре звезды.