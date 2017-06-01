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Отдых с пользой: 5 необычных детских лагерей России

Каждое лето перед родителями встает вопрос: куда отправить ребенка, чтобы он не просто отдохнул, но и научился чему-то полезному. Вместе с Russia.Travel рассказываем о пяти лагерях в разных уголках страны, где дети получают реальные навыки, которые пригодятся им в самостоятельной жизни.
National Geographic Россия
1 июня 2017 в 12:00
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  • Отдых с пользой: 5 необычных детских лагерей России
    Фото: Pixabay

Экономика и предпринимательство: ЭЛАСТ, Тульская область

ЭЛАСТ трудно назвать именно детским лагерем — он рассчитан на тех, кто уже близок к окончанию школы. Собственно, само название лагеря — аббревиатура, означающая «экономический лагерь старшеклассников».

Основная цель лагеря — привить детям интерес к предпринимательской деятельности и дать базовые знания о принципах микро- и макроэкономики. По сути, ЭЛАСТ отправляет участников смен в небольшую копию делового мира: ребята строят свой «бизнес», опираясь на реальные идеи настоящих предпринимателей, разбирают разнообразные кейсы, участвуют в деловых играх. За всем этим следят бизнес-тренеры, фактически выполняющие роль наставников. В конце каждой смены дети сдают своеобразный экзамен по итогам своей «бизнес-деятельности», участвуют в итоговом спектакле и грандиозном выпускном бале.

Приключения и драйв: «Русский берег», Ульяновская область

  • Отдых с пользой: 5 необычных детских лагерей России
    Фото: Русский берег

Этот лагерь рассчитан на детей, любящих по-настоящему активный отдых. Здесь дело не ограничивается «Зарницей» и пляжным волейболом — участников смен вовлекают в действительно необычные занятия.

В «Русском береге» детей учат фехтованию, управлению парусным судном, верховой езде, основам кинологии и даже альпинизма, не говоря о традиционном ориентировании на местности. Для тех, кто хочет научиться постоять за себя, инструкторы проводят мастер-классы по старинным русским боевым искусствам: бузе и казачьему спасу.

Еще одна гордость лагеря — упор на традиционные ремесла. У мальчиков пользуется популярностью кузнечное дело, у девочек — секреты русской кулинарии.

Участники смен регулярно выезжают на экскурсии к археологическим памятникам и местам раскопок. Особое внимание руководство «Русского берега» уделяет питанию: на кухне используются продукты с собственной фермы.

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