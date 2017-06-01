Отдых с пользой: 5 необычных детских лагерей России
Экономика и предпринимательство: ЭЛАСТ, Тульская область
ЭЛАСТ трудно назвать именно детским лагерем — он рассчитан на тех, кто уже близок к окончанию школы. Собственно, само название лагеря — аббревиатура, означающая «экономический лагерь старшеклассников».
Основная цель лагеря — привить детям интерес к предпринимательской деятельности и дать базовые знания о принципах микро- и макроэкономики. По сути, ЭЛАСТ отправляет участников смен в небольшую копию делового мира: ребята строят свой «бизнес», опираясь на реальные идеи настоящих предпринимателей, разбирают разнообразные кейсы, участвуют в деловых играх. За всем этим следят бизнес-тренеры, фактически выполняющие роль наставников. В конце каждой смены дети сдают своеобразный экзамен по итогам своей «бизнес-деятельности», участвуют в итоговом спектакле и грандиозном выпускном бале.
Приключения и драйв: «Русский берег», Ульяновская область
Этот лагерь рассчитан на детей, любящих по-настоящему активный отдых. Здесь дело не ограничивается «Зарницей» и пляжным волейболом — участников смен вовлекают в действительно необычные занятия.
В «Русском береге» детей учат фехтованию, управлению парусным судном, верховой езде, основам кинологии и даже альпинизма, не говоря о традиционном ориентировании на местности. Для тех, кто хочет научиться постоять за себя, инструкторы проводят мастер-классы по старинным русским боевым искусствам: бузе и казачьему спасу.
Еще одна гордость лагеря — упор на традиционные ремесла. У мальчиков пользуется популярностью кузнечное дело, у девочек — секреты русской кулинарии.
Участники смен регулярно выезжают на экскурсии к археологическим памятникам и местам раскопок. Особое внимание руководство «Русского берега» уделяет питанию: на кухне используются продукты с собственной фермы.
Уроки жизни: КидСпейс, Казань
КидСпейс — это детский город, где каждое здание — мастерская определенного профиля. Тут есть различные игровые станции: больница, банк, служба спасения, ферма, автосервис, супермаркет, кондитерская, стройка и другие. Жители КидСпейс — дети от 4 до 14 лет, а гости города — взрослые и малыши до 4 лет.
Путешествуя по городу, ребенок через игру понимает и усваивает основы разных профессий и приобретает полезные навыки. В КидСпейсе он научится правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях, оказывать первую помощь, менять колеса автомобиля, настраивать микроскоп, вызывать полицию, сажать растения, вести радиопередачу, фотографировать, ставить палатку и многому другому.
Летом в КидСпейсе открывается специальная программа «Звездный маршрут» — три десятидневные лагерные смены. Помимо неограниченнного посещения станций «Детского города», в программу входят встречи со звездами, посещения дельфинария, экскурсии на знаменитую «Казань-Арену», где пройдут матчи ЧМ-2018 по футболу, и в музей «Харли Дэвидсон».
Творчество и медиа: летняя лаборатория культурного центра ЗИЛ, Москва
В 2017 году одна из главных культурных точек столицы откроет свою собственную творческую лабораторию для детей и подростков. Ее сложно назвать лагерем в традиционном понимании — это скорее школа, в которой «учащиеся» проводят по восемь часов в день.
Лаборатория предлагает шесть смен, посвященных анимации, видеоблогингу, ленд-арту, танцу, театру и фотографии. Обучение будет сопровождаться играми, квестами, тематическими экскурсиями и встречами со знаковыми представителями соответствующих направлений.
Ключевая роль отводится практике. Например, в смене, посвященной анимации, дети будут учиться самостоятельно создавать мультфильмы на всех стадиях процесса — от идеи до монтажа и озвучки; в фотосмене — попробуют превратить фотографию в настоящую театральную декорацию,
Английский язык: «Дубравушка», Обнинск
Главная козырная карта этого лагеря — группа преподавателей — носителей языка из США, Великобритании и Канады. Занятия с детьми проводятся по два часа в день с упором на преодоление языкового барьера через разговорную практику. Все преподаватели «Дубравушки» обладают международными дипломами и сертификатами CELTA и TESOL; многие из них могут похвастать опытом работы в других странах.
Разумеется, языковой практикой дело не ограничивается. В «Дубравушке» дети также занимаются музыкой, осваивают азы хореографии и верховой езды, практикуют водные виды спорта. Для ребят младшего школьного возраста предусмотрена отдельная программа: занятия и игры, развивающие память, логическое мышление, внимание, воображение.
Узнайте, как еще можно провести лето с детьми в России.