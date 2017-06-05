  • Алтай: зеленое море тайги
    Фото: Андрей Каменев
  • Алтай: зеленое море тайги
    Фото: Андрей Каменев
  • Алтай: зеленое море тайги
    Фото: Андрей Каменев
  • Алтай: зеленое море тайги
    Фото: Андрей Каменев
  • Алтай: зеленое море тайги
    Фото: Андрей Каменев
  • Алтай: зеленое море тайги
    Фото: Андрей Каменев
  • Алтай: зеленое море тайги
    Фото: Андрей Каменев
Калейдоскоп

Алтай: зеленое море тайги

Фотоэкспедиция «National Geographic Россия» на Алтай будет окрашена в зеленые тона.
National Geographic Россия
5 июня 2017 в 16:50
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На юге Сибири могучие волны леса сталкиваются с громадными каменными «берегами» — предгорьями Алтая. Исполинские горные цепи, испещренные глубокими речными долинами, тянутся на сотни километров с северо-запада на юго-восток. Сюда, в край живописных рек, горных озер, водопадов и уникальных ленточных боров 22 июня отправится группа во главе с Кириллом Самурским, одним из опытнейших фотографов «National Geographic Россия».

Сплав по реке Катунь, водная прогулка по Телецкому озеру с посещением кордонов Алтайского заповедника, дендропарк «Холмогорье» и скала Церковка в Белокурихе — каждый день подарит новые впечатления и сюжеты для фотосъемки под руководством профессионала. А по вечерам Кирилл Самурский проанализирует с участниками экспедиции итоги съемочного дня.

Восстановить лес
На несколько часов фотоэкспедиция превратится в экспедицию экологическую: ее участники под руководством сотрудников Турочакского лесничества смогут обучиться основным процедурам ухода за лесными культурами — окашиванию и оправке деревцев.

Это один из участков, на которых Фонд Ив Роше и Всемирный фонд дикой природы (WWF) восстанавливали лесные ландшафты Республики Алтай, уничтоженные пожарами. Происходило это в рамках международной акции «Озеленим планету вместе». Цель проекта — высадить 50 миллионов деревьев по всему миру — достигнута уже в 2015 году, и 4,6 миллиона деревьев были высажены на Алтае. Фонд Ив Роше собирается продолжить проект «Озеленим планету вместе». В мире будут высажены еще 50 миллионов деревьев.

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