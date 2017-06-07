Ela Quality Resort Belek: отдых по-турецки
К услугам постояльцев — просторные номера и виллы. В нескольких шагах от отеля протянулся 270-метровый песчаный пляж. Здесь же, неподалеку, находятся бассейны под открытым небом, аквапарк и спа-центр.
Двухэтажные виллы Ela Palace чуть меньше по размерам, но в остальном не уступают Sultan Palace: кроме трех спален, здесь также есть гостиная, столовая и кухня, хамам и терраса с джакузи. В просторном саду постояльцы найдут все необходимое для беззаботного отдыха: бассейн с шезлонгами, беседку, гамак и место для барбекю.
На территории отеля находятся семь ресторанов à la carte. Кроме того, здесь есть особый детский ресторан и уголок «Baby Corner» со специальным оборудованием для приготовления детского питания.
Те, кто путешествует с близкими, оценят программы семейного отдыха от Ela Quality Resort Belek. Отель предлагает 16 различных вариантов размещения — от стандартных номеров до люксов и вилл, в зависимости от размера семьи, длительности проживания, вкусов постояльцев и их бюджета. Дети до 12 лет проживают в отеле бесплатно.
Ela Quality Resort Belek гордится своим внимательным отношением к самым юным гостям. Дети могут пройти регистрацию отдельно от взрослых на специальной стойке размещения. В номерах их будут ждать плюшевые игрушки и маленькие банные халатики, которые придутся им точно впору.
На территории отеля находится Everland Q — детский городок, где родители могут провести время с детьми или оставить их на попечение профессиональных воспитателей и аниматоров. Здесь проходят разнообразные уроки и мастер-классы, а сотрудники клуба устраивают шоу и фестивали с участием маленьких гостей.
Родители могут наблюдать за тем, что происходит в детском клубе на своем планшете или смартфоне с помощью специального приложения или по телевизору: «прямой эфир» транслируется по специальному каналу. Пока юные постояльцы весело проводят время в Everland Q, их родители могут посвятить время себе: заняться фитнесом или отправиться на спа-процедуры.
Получить актуальную информацию о номерах отеля и специальных предложениях можно на официальном сайте Ela Quality Resort Belek.