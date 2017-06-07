  • Ela Quality Resort Belek: отдых по-турецки
    Фото: elaresort.com
  • Ela Quality Resort Belek: отдых по-турецки
    Фото: elaresort.com
  • Ela Quality Resort Belek: отдых по-турецки
    Фото: elaresort.com
  • Ela Quality Resort Belek: отдых по-турецки
    Фото: elaresort.com
Калейдоскоп

Ela Quality Resort Belek: отдых по-турецки

Ela Quality Resort Belek — пятизвездочный отель, расположенный на побережье Средиземного моря в турецком городе Белек.
Партнерский материал
7 июня 2017 в 12:07
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К услугам постояльцев — просторные номера и виллы. В нескольких шагах от отеля протянулся 270-метровый песчаный пляж. Здесь же, неподалеку, находятся бассейны под открытым небом, аквапарк и спа-центр.

  • Ela Quality Resort Belek: отдых по-турецки
    Фото: elaresort.com
Виллы, расположенные на территории отеля, различаются планировкой. В двухэтажной вилле Sultan Palace могут поместиться до 10 человек. Под ее крышей разместились четыре спальни с ванной и джакузи, столовая, гостиная, кухня, турецкая баня, фитнес-зал и комната для обслуживающего персонала. Вокруг виллы раскинулся просторный сад, где находится подогреваемый бассейн и джакузи. Кроме того, для постояльцев Sultan Palace открыта отдельная беседка на морском пляже.

  • Ela Quality Resort Belek: отдых по-турецки
    Фото: elaresort.com

Двухэтажные виллы Ela Palace чуть меньше по размерам, но в остальном не уступают Sultan Palace: кроме трех спален, здесь также есть гостиная, столовая и кухня, хамам и терраса с джакузи. В просторном саду постояльцы найдут все необходимое для беззаботного отдыха: бассейн с шезлонгами, беседку, гамак и место для барбекю.

  • Ela Quality Resort Belek: отдых по-турецки
    Фото: elaresort.com

На территории отеля находятся семь ресторанов à la carte. Кроме того, здесь есть особый детский ресторан и уголок «Baby Corner» со специальным оборудованием для приготовления детского питания.

Те, кто путешествует с близкими, оценят программы семейного отдыха от Ela Quality Resort Belek. Отель предлагает 16 различных вариантов размещения — от стандартных номеров до люксов и вилл, в зависимости от размера семьи, длительности проживания, вкусов постояльцев и их бюджета. Дети до 12 лет проживают в отеле бесплатно.

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