  • Kandima: на Мальдивы всей семьей
    Фото: Kandima Maldives
  • Kandima: на Мальдивы всей семьей
    Фото: Kandima Maldives
  • Kandima: на Мальдивы всей семьей
    Фото: Kandima Maldives
  • Kandima: на Мальдивы всей семьей
    Фото: Kandima Maldives
  • Kandima: на Мальдивы всей семьей
    Фото: Kandima Maldives
Калейдоскоп

Kandima: на Мальдивы всей семьей

Отель Kandima расположился на одном из островов в атолле Даалу. Здесь всегда рады гостям: и взрослым туристам, и юным путешественникам.
Партнерский материал
30 мая 2017 в 15:45
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Прибыв на остров, родители смогут посвятить время себе, ненадолго перепоручив заботу о детях персоналу отеля. Юные постояльцев ждут всевозможные развлечения: они украсят себя аквагримом или татуировками из хны — и превратятся в пиратов или отважных исследователей острова. Пока родители загорают на пляже, их отпрыски совершат морскую прогулку, наблюдая за подводным миром через прозрачное дно лодки. Утолить голод дети смогут в двух кафе (там их ждет бесплатная выпечка и мороженое), а утомившись от игр, они отдохнут в удобных спальнях.

Развлечений хватит на несколько дней: дети будут изучать местное наречие — дивехи, мастерить воздушных змеев, смогут отправиться на охоту за крабами или пуститься в кулинарные эксперименты на кухне, оснащенной всем необходимым. Подростки тоже не заскучают на атолле: они смогут попробовать себя во всевозможных видах спорта — от подводного плавания до пляжного волейбола.

  • Kandima: на Мальдивы всей семьей
    Фото: Kandima Maldives

Родителям также будет чем развлечь себя — например, в центре водных видов спорта Aquaholics. Здесь им будут рады предложить туры снорклинга, дайвинга и подводной рыбалки, вечерние круизы на катамаране, парасейлинг, катание на водных лыжах, вейкбордах и гидроциклах.
  • Kandima: на Мальдивы всей семьей
    Фото: Kandima Maldives
Если же вы предпочитаете спокойный отдых, к вашим услугам — великолепный пляж с белоснежным песком, спа-центр и самый большой на Мальдивах бассейн, фотостудия, 10 баров и ресторанов.

В отеле Kandima действует специальное предложение: семья из 2 взрослых и 2 детей могут провести на острове 4 и более ночей по специальному тарифу; в стоимость включены включены завтраки, ужины, посещение спа и семейный пикник. Подробнее узнать о предложении можно на официальном сайте отеля.

  • Kandima: на Мальдивы всей семьей
    Фото: Kandima Maldives

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