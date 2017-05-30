Kandima: на Мальдивы всей семьей
Прибыв на остров, родители смогут посвятить время себе, ненадолго перепоручив заботу о детях персоналу отеля. Юные постояльцев ждут всевозможные развлечения: они украсят себя аквагримом или татуировками из хны — и превратятся в пиратов или отважных исследователей острова. Пока родители загорают на пляже, их отпрыски совершат морскую прогулку, наблюдая за подводным миром через прозрачное дно лодки. Утолить голод дети смогут в двух кафе (там их ждет бесплатная выпечка и мороженое), а утомившись от игр, они отдохнут в удобных спальнях.
Развлечений хватит на несколько дней: дети будут изучать местное наречие — дивехи, мастерить воздушных змеев, смогут отправиться на охоту за крабами или пуститься в кулинарные эксперименты на кухне, оснащенной всем необходимым. Подростки тоже не заскучают на атолле: они смогут попробовать себя во всевозможных видах спорта — от подводного плавания до пляжного волейбола.
Родителям также будет чем развлечь себя — например, в центре водных видов спорта Aquaholics. Здесь им будут рады предложить туры снорклинга, дайвинга и подводной рыбалки, вечерние круизы на катамаране, парасейлинг, катание на водных лыжах, вейкбордах и гидроциклах.
В отеле Kandima действует специальное предложение: семья из 2 взрослых и 2 детей могут провести на острове 4 и более ночей по специальному тарифу; в стоимость включены включены завтраки, ужины, посещение спа и семейный пикник. Подробнее узнать о предложении можно на официальном сайте отеля.