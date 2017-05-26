Телекомпания «Мир» и TopTripTip представляют серию мобильных путеводителей
Бесплатные приложения «TopTripTip» созданы на платформе Appreal Guides для AppStore и Google Play. Ими можно пользоваться без подключения к Интернету — что иногда здорово выручает в путешествии. Мобильный путеводитель покажет ваше положение на карте и расположенные поблизости достопримечательности. Каждая из них — будь то исторический объект или природный памятник — снабжена подробным описанием. Пользователь может прочесть справку на экране или прослушать аудиоэкскурсию. Вдобавок приложение сможет составить маршрут и уведомить пользователя о скором празднике или фестивале, которые пройдут в том или ином регионе.
Сегодня в коллекции TopTripTip можно найти путеводители по Грузии, Армении и Казахстану, а также гиды по 74 регионам России. Все гиды постоянно пополняются новыми объектами, маршрутами и анонсами будущих мероприятий. Готовится к публикации путеводитель по Беларуси и другим странам СНГ.
В обновленных путеводителях TopTripTip пользователи найдут советы для туристов от телеканала «Мир»: рекомендации для путешествий и проверенные журналистами маршруты. Над последними путеводителями работала команда краеведов и авторов телерадиокомпании, не понаслышке знакомых с представленными в гидах регионами. Именно поэтому путешествовать вместе с новыми путеводителеми TopTripTip будет интересно и легко.