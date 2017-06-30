Lexus LC: никаких компромиссов
Новый автомобиль от Lexus может стремительно мчаться по уходящему за горизонт шоссе, а при необходимости может легко подстроиться под неровный ритм городского трафика. Бортовой компьютер автоматически выбирает оптимальный режим работы, плавно регулируя крутящий момент двигателя.
На российском рынке представлена самая мощная комплектация новинки — Lexus LC 500 с бензиновым двигателем V8 мощностью 477 лошадиных сил и 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.
Производитель позаботился не только о ходовой части. В новинке продумано все до мелочей: от дизайна салона до формы рулевого колеса — чуть овальной, обеспечивающей оптимальное сцепление с ладонями и идеально подходящий для точного руления на быстрых поворотах.
Чтобы узнать точный запас топлива, скорость или направление движения, водителю не нужно бросать взгляд на приборную доску: вся необходимая информация о поездке проецируется на лобовое стекло машины.
Одним из первых за руль новой модели сел известный британский музыкант и продюсер — Марк Ронсон. Пробные заезды прошли в рамках кампании «Абсолютно новый Lexus LC. Проявляет себя. Заявляет о вас». Говоря о своем сотрудничестве с Lexus, Ронсон отмечал: «Мне всегда нравилось работать с талантливыми людьми, с новаторами — как в студии, так и за ее пределами. Это было очень волнующе — увидеть новый LC. Меня захватила идея выразить впечатление от этого роскошного автомобиля с помощью музыки».
Все технические особенности новинки перечислены на официальном сайте Lexus. Там же можно выбрать комплектацию машины или связаться с дилером.