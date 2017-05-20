Калейдоскоп

Гид по фестивалю «Политех-2017»

С 27 по 28 мая в Парке Горького пройдет фестиваль науки, искусства и технологий «Политех». Мы изучили программу фестиваля и выбрали самые интересные события.
Политехнический музей
20 мая 2017 в 15:45
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  • Гид по фестивалю «Политех-2017»
    Фото: Gregory Bohnenblust

ИНФЕРНО

Роботизированный проект, вдохновленный образом преисподней.

Хедлайнер фестиваля «Политех» в этом году — проект Билла Ворна и Луи-Филиппа Демера под названием «Инферно». Особенность этого проекта заключается в том, что зрители становятся активными участниками представления, облачившись в управляемые компьютером экзоскелеты.

Ключевая тема представления — концепция кругов ада (в переводе с итальянского inferno — ад, геенна огненная). В мировой культуре часто встречаются изображения преисподней и населяющих ее всемогущих сил: стоит хотя бы вспомнить «Божественную комедию» Данте. Эти силы обладают властью над душами и возможностью наказывать грешников. Во время перформанса «Инферно» зрители окажутся во власти этих демонических сил: такого эффекта как раз и позволят добиться экзоскелеты.

  • Фото: Gregory Bohnenblust
  • Фото: Gregory Bohnenblust
  • Фото: Gregory Bohnenblust
  • Фото: Gregory Bohnenblust
  • Фото: Gregory Bohnenblust

В рамках «Политеха» проект будет демонстрироваться в течение двух дней фестиваля, каждый час будет запускаться 15-минутное шоу.

Комментарий куратора «Инферно» Ольги Вад:

«Инферно» — это проект, в котором зрителю предоставляется возможность пережить совершенно уникальный опыт. Во-первых, мало кто надевал на себя экзоскелет — и это само по себе захватывающее переживание. Во-вторых, в отличие от классического театра, здесь убирается так называя «четвертая стена» и зритель оказывается в центре постановки. В-третьих, атмосфера техногенной преисподней, в которой телом управляет невидимая сила, стоящая за грудой железа, усиливается световыми эффектами и погружающим в транс саундтреком.

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