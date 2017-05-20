Гид по фестивалю «Политех-2017»
ИНФЕРНО
Роботизированный проект, вдохновленный образом преисподней.
Хедлайнер фестиваля «Политех» в этом году — проект Билла Ворна и Луи-Филиппа Демера под названием «Инферно». Особенность этого проекта заключается в том, что зрители становятся активными участниками представления, облачившись в управляемые компьютером экзоскелеты.
Ключевая тема представления — концепция кругов ада (в переводе с итальянского inferno — ад, геенна огненная). В мировой культуре часто встречаются изображения преисподней и населяющих ее всемогущих сил: стоит хотя бы вспомнить «Божественную комедию» Данте. Эти силы обладают властью над душами и возможностью наказывать грешников. Во время перформанса «Инферно» зрители окажутся во власти этих демонических сил: такого эффекта как раз и позволят добиться экзоскелеты.
В рамках «Политеха» проект будет демонстрироваться в течение двух дней фестиваля, каждый час будет запускаться 15-минутное шоу.
Комментарий куратора «Инферно» Ольги Вад:
«Инферно» — это проект, в котором зрителю предоставляется возможность пережить совершенно уникальный опыт. Во-первых, мало кто надевал на себя экзоскелет — и это само по себе захватывающее переживание. Во-вторых, в отличие от классического театра, здесь убирается так называя «четвертая стена» и зритель оказывается в центре постановки. В-третьих, атмосфера техногенной преисподней, в которой телом управляет невидимая сила, стоящая за грудой железа, усиливается световыми эффектами и погружающим в транс саундтреком.
Авторам перформанса Луи-Филиппу Демеру и Биллу Ворну было важно максимально сократить дистанцию между человеком и механической конструкцией, создать ситуацию, в которой участник может не только поразмышлять о киборгизации человека, но и прочувствовать это на себе. Кроме того, это невероятно эффектное шоу, даже если вы и не принимаете в нем участие.
«АЭРОЦЕН»
Воздушные скульптуры из использованного пластика.
Аэросолнечный музей (Museo Aero Solar) — глобальный проект Томаса Сарацено, который каждый год пополняется новыми объектами, а именно воздушными скульптурами из использованного пластика. Идея проекта возникла в 2007 году. С тех пор проект воспроизводился более чем в 20 точках мира. В 2017 году ко всемирному сообществу создателей Museo Aero Solar присоединится и Политехнический музей.
«Аэроцен» — шар, поднимающийся в воздух без дополнительного нагревания: солнечные лучи проходят сквозь пластиковую оболочку, воздух внутри шара становится теплее, и скульптура поднимается в небо самостоятельно. «Аэроцен» — это не только повод задуматься об экологии, это проект о том, как искусство может преображать самые будничные вещи, в данном случае — простой пакет, который вы однажды купили в супермаркете.
На фестивале «Политех» команда Museo Aero Solar поставит большой шатер из пластиковых пакетов, и все желающие смогут склеить свои мини-аэроцены.
ТрДРМКр
Тренажер для развития маховых мышц крыла.
Работа творческого дуэта из России «МишМаш» — это тренажер, который превращает своего пользователя в произведение искусства. Инсталляция «ТрДРМК» представляет собой символический памятник человеку, который взбирается по лестнице в небо, чтобы сначала накачать мышцы крыла, а затем преодолеть силу притяжения. Стать частью инсталляции сможет любой посетитель фестиваля, для этого нужно просто воспользоваться тренажером.
«ТрДРМКр» — это ироничное обыгрывание стремления человека к самостоятельному полету.
Авторы объекта — архитектор Михаил Лейкин и выпускница Полиграфического института Мария Сумнина — создали творческий дуэт «МишМаш» в 1999 году. В переводе с английского слово mishmash означает «мешанина, путаница, смешение», и именно этот метод художники часто применяют в своих работах, превращая художественные проекты в своего рода игру.
НАЙДИ СЕБЕ ПАРУ НА ФЕСТИВАЛЕ!
Даже если кто-то пришел на фестиваль без компании, в одиночестве он останется ненадолго. При входе каждый получит наклейку с анионом или катионом. Ее нужно зафиксировать на одежде, чтобы другие видели со стороны. Теперь можно вступить в ионную связь, главное — найти в толпе подходящего человека.
Тем, кто ничего не помнит из школьного курса химии, не стоит переживать. Каждому участнику будет выдана памятка, которая поможет найти друга. Из нее же можно будет узнать, что произойдет с тем, кто найдет свою пару: превратятся в известь, разъедят друг друга или просто выпадут в осадок. В специальной зоне «Химических знакомств» сотрудники Лаборатории химии расскажут больше о разных реакции. «Политех» гарантирует: общаться гораздо проще, если между вами химия.
Более экстремальный способ знакомства предлагает лаборатория Smell Me, Smell You. Всем участникам предстоит изрядно попотеть во время 10-минутной аэробики, а потом передать авторам проекта кусочек ткани, пропитанной своим уникальным запахом. После этого участнику предстоит выбрать несколько запахов, которые покажутся ему приятнее других, — и кто знает, вдруг ваш запах тоже не оставит кого-то равнодушным и вы найдете пару среди посетителей фестиваля.
Комментарий куратора Ольги Вад:
The Smell Lab — это отличный пример самоорганизации художников: собираются раз в месяц в кружок, обсуждают ольфакторное искусство и все, что связано с запахами. Вместе придумывают проекты, игры, организуют небольшие выставки. При этом участвовать зовут всех, кому интересна эта тема: дизайнеров, ученых и просто любопытствующих. Их проект Smell Me, Smell You работает почти как Tinder, только выбирать придется не по фото в профиле, а по запаху пота. Идеальный проект для уличного фестиваля науки, с помощью которого можно рассказать о том, как запахи связаны с нашими эмоциями. И кто знает, может, для кого-то участие в нем станет судьбоносным!