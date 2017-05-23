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Как сэкономить на аренде автомобиля по всему миру

Международная компания Avis рассказывает, как можно сэкономить до 20% на аренде машины по всему миру.
Партнерский материал
23 мая 2017 в 18:56
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  • Как сэкономить на аренде автомобиля по всему миру

Зарегистрировавшись в программе Avis Preferred, участники смогут воспользоваться скидкой до 20% на аренду автомобиля в начале лета и получить дополнительные преимущества: обслуживание вне очереди, получение автомобиля сразу после предъявления водительского удостоверения, отдельную стойку регистрации, автомобиль в самом удобном месте на парковке.

Данное предложение распространяется на бронирования, сделанные в период с 19 апреля по 31 мая 2017 года с арендой до 30 июня 2017 года.

Размер скидки зависит от страны аренды и срока аренды. Для получения скидки необходимо сделать бронирование на странице акции.

  • Как сэкономить на аренде автомобиля по всему миру

Скидка до 5%: ОАЭ;
Скидка до 10%: Италия, Испания, Португалия, Великобритания, Болгария, Хорватия, Египет, Ирландия, Израиль, Македония, Маврикий, остров Реюньон, Турция, Украина, Лаос, Филиппины, Новая Зеландия;
Скидка до 15%: Франция, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Германия, Австрия, Чехия, Швейцария, Польша, Албания, Грузия, Греция, Мальта, Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Индия, Сингапур, США, Канада;
Скидка до 20%: Норвегия, Дания, Швеция, Беларусь, Финляндия, Бруней, Гонконг, Тайвань;
Скидка до 25%: Гуам и Малайзия.

Avis также сотрудничает с ведущими мировыми авиакомпаниям, что дает возможность клиентам копить мили при аренде автомобиля.

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