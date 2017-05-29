  • Самарканд — Бухара — Хива. По Шелковому пути за 5 дней
    Для просмотра панорамы нажмите на лупу в правом верхнем углу.
  • Самарканд — Бухара — Хива. По Шелковому пути за 5 дней
    Программа фотоэкспедиции выполнена. Напоследок забегаем на базар в Хиве — уже скоро нам предстоит вновь пересаживаться на минивэн. Нас ждет долгий путь домой. Хорошо, что мы к нему готовы.
  • Самарканд — Бухара — Хива. По Шелковому пути за 5 дней
    Фототур дарит новые открытия ежедневно; буквально на каждом шагу нас ждет встреча с Историей.
  • Самарканд — Бухара — Хива. По Шелковому пути за 5 дней
Калейдоскоп

Самарканд — Бухара — Хива. По Шелковому пути за 5 дней

C 6 по 11 мая команда «National Geographic Россия» побывала в Узбекистане, где посетила Самарканд, Хиву и Бухару — жемчужины Великого Шелкового пути.
Партнерский материал
29 мая 2017 в 17:49
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Палящее среднеазиатское солнце склоняется к горизонту. Тени становятся все длиннее, и уже совсем скоро на площадь Регистан в центре Самарканда опустятся сумерки, обещая туристам долгожданный отдых от зноя.

  • Самарканд — Бухара — Хива. По Шелковому пути за 5 дней
    Стены старых зданий покрыты красочной облицовкой из майолики и изобретательной резьбой по камню. Эти ремесла — родом из Междуречья, их история насчитывает несколько тысячелетий.

А туристов здесь много. Отовсюду слышна речь — на русском, английском, китайском, французском, — словно ожил Великий Шелковый путь, связывавший Европу с Азией во времена Марко Поло.

Здесь, в древних городах Узбекистана, находился географический центр Шелкового пути. Здесь караваны отдыхали после долгой дороги. Путешествие из конца в конец занимало полгода — год. Наша фотоэкспедиция по маршруту Москва — Самарканд — Бухара — Хива длилась 5 дней: мы пересаживались из самолета на минивэн, из минивэна на внедорожники, неслись по шоссе и петляли по узким восточным улочкам.

  • Документы собраны, такси до аэропорта приедет через полчаса. Самое время принять таблетку «Драмины». Действует она до шести часов — значит, этого хватит и на авиаперелет до Самарканда.
  • Сегодня нам весь день колесить по улочкам Бухары. Те из нас, кто с трудом переносит машину, не забывает принять таблетку «Драмины» еще в отеле, за завтраком.

Важно, чтобы дорога не отнимала много сил и путешествие было комфортным в любых обстоятельствах.

7e1548f1016ac0cbfc3112f280a418cc.jpgЗа длинный уикенд хочется все успеть: и осмотреть достопримечательности, и попробовать местную кухню, и пройти мастер-классы по фотографии от Кирилла Самурского. Нам это удалось, ведь с нами была «Драмина» — препарат, который надежно предотвращает развитие симптомов укачивания в любых видах транспорта.

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