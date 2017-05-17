От Дома печати до гостиницы: 80-летняя история здания-книги
«Ногай» — это комфортабельный отель на 167 номеров категорий от «эконом» до «люкс» с тремя отлично оборудованными конференц-залами и СПА-центром. На территории комплекса расположен ресторан с большим ассортиментом европейских и национальных блюд, пивной ресторан (в котором функционирует собственная пивоварня), уютная кофейня и отличный ночной бар. В теплое время года здесь работает летняя терраса. Рядом с отелем находится многоуровневый паркинг «Барабус», где одновременно могут помещаться до 270 автомобилей.
Название гостиничного комплекса «Ногай» связано со средневековой историей края. Во времена Казанского ханства местные жители имели тесные торговые и политические контакты с могучей степной державой — Ногайской Ордой. Ногаи славились на всём континенте как умелые скотоводы и образцовые степные воины: дворянская конница Московской Руси и казанской знати
Паркинг «Барабус» тоже получил своё оригинальное имя не просто так. До революции на месте «Ногая» находилась стоянка уникального зимнего транспорта. Извозчики, управлявшие санями-розвальнями, говорили своим клиентам «барабыз!» (с татарского: «поехали!»), и постепенно возглас превратился в название этого по тем временам очень быстрого и недорогого средства передвижения.
Однако на этом истории не заканчиваются — самому зданию, в котором находится «Ногай», 80 лет, и его судьба тесно связана с большими событиями и яркими личностями. В начале 1930-х годов руководство ТАССР решило выстроить здание, которое бы вместило все существовавшие на тот момент казанские издательства, редакции газет и журналов и типографию. Архитектор Семен Пэн разработал проект Дома печати в конструктивистском стиле. Сооружение напоминает гигантскую открытую книгу, а скучный на первый взгляд серый цвет постройки компенсируется нестандартной формой. Здание является охраняемым объектом культурного наследия республиканского значения.
Дом печати был закончен в 1935 году. В нём расположились республиканское книжное издательство, правление союза писателей Татарстана и крупнейший в городе книжный магазин. Позднее в этом здании находилось также Министерство по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Республики Татарстан. Здесь также проходили встречи творческого клуба имени поэта Габдуллы Тукая (к слову, интерьер одного из конференц-залов воссоздан по образу помещения, где собирался тукаевский кружок). В годы Великой Отечественной Войны в Казань был эвакуирован Союз писателей СССР, и именно Дом печати стал местом заседаний и проживания некоторых членов союза писателей. В здании работали такие знаменитые литераторы, как Алексей Толстой, Виктор Ардов, Валентин Катаев, Павел Финн, Лев Ошанин и Самуил Маршак.
В дальнейшем редакции газет и журналов стали постепенно съезжать из Дома печати в здание нового издательства. В 2012 году было принято решение о проведении реставрационных работ и создании гостиничного комплекса «Ногай». По сохранившимся фотографиям были воссозданы потолки, лепнина, лестничные марши из мраморной крошки и оригинальный паркет.
Подробную информацию о гостиничном комплексе «Ногай» можно найти на сайте.