  • От Дома печати до гостиницы: 80-летняя история здания-книги
  • От Дома печати до гостиницы: 80-летняя история здания-книги
  • От Дома печати до гостиницы: 80-летняя история здания-книги
  • От Дома печати до гостиницы: 80-летняя история здания-книги
  • От Дома печати до гостиницы: 80-летняя история здания-книги
  • От Дома печати до гостиницы: 80-летняя история здания-книги
  • От Дома печати до гостиницы: 80-летняя история здания-книги
Калейдоскоп

От Дома печати до гостиницы: 80-летняя история здания-книги

Гостиничный комплекс «Ногай» расположился в центре Казани на пересечении улиц Баумана, Профсоюзной и К.Наджми. Но найти это место просто, даже не зная точных координат. Ориентиром послужит нулевой меридиан — городская достопримечательность в виде указателя, на котором обозначено расстояние от центра татарстанской столицы до Москвы, Пекина, Нью-Йорка и даже до Северного полюса.
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17 мая 2017 в 13:21
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«Ногай» — это комфортабельный отель на 167 номеров категорий от «эконом» до «люкс» с тремя отлично оборудованными конференц-залами и СПА-центром. На территории комплекса расположен ресторан с большим ассортиментом европейских и национальных блюд, пивной ресторан (в котором функционирует собственная пивоварня), уютная кофейня и отличный ночной бар. В теплое время года здесь работает летняя терраса. Рядом с отелем находится многоуровневый паркинг «Барабус», где одновременно могут помещаться до 270 автомобилей.

Название гостиничного комплекса «Ногай» связано со средневековой историей края. Во времена Казанского ханства местные жители имели тесные торговые и политические контакты с могучей степной державой — Ногайской Ордой. Ногаи славились на всём континенте как умелые скотоводы и образцовые степные воины: дворянская конница Московской Руси и казанской знати в XVI—XVII вв.еках передвигалась, в основном, именно на ногайских лошадях. Рядом со зданием, где сегодня располагается гостиница, проходил Ногайский тракт, по которому в Казань прибывали нагруженные товарами караваны.

Паркинг «Барабус» тоже получил своё оригинальное имя не просто так. До революции на месте «Ногая» находилась стоянка уникального зимнего транспорта. Извозчики, управлявшие санями-розвальнями, говорили своим клиентам «барабыз!» (с татарского: «поехали!»), и постепенно возглас превратился в название этого по тем временам очень быстрого и недорогого средства передвижения.

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