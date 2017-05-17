«Популярная Механика» представила обновленный сайт
Журнал «Популярная механика» перезапустил сайт с совершенно новым дизайном и возможностями!
Популярная Механика
17 мая 2017 в 12:12
Вас ждут новые рубрики и разделы, новые типы и форматы материалов. На сайте будет больше научно-популярного видео, лонгридов, аналитики и мнений известных учёных, инженеров и популяризаторов науки и техники; больше тест-драйвов автомобилей и обзоров гаджетов, в общем — больше всего.
На сайте стало гораздо удобнее оставлять комментарии и вступать в дискуссии, сортировать материалы по тэгам, темам и авторам, искать интересные для себя статьи и с каждым днём узнавать что-то новое об окружающем нас мире.
К перезапуску редакция «ПопМеха» подготовила несколько конкурсов с замечательными призами — заходите, отвечайте на вопросы и выигрывайте. Конкурсы проходят и на самом портале, и в социальных сетях — Facebook и Vkontakte. Суперприз — гироскутер!