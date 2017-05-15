Фестиваль «Политех»: коллективный пульс
Фестиваль «Политех» соединяет в себе мультимедийное искусство и новые научные опыты.
«Двойной пульс» — это одна из инсталляций, которую можно будет не только увидеть на фестивале, но и прочувствовать. «Двойной пульс» представляет собой кольцеобразный лабиринт, который будет анализировать биение сердец посетителей, сравнивая характер их ритма на предмет схожести или несхожести. Попав внутрь этого лабиринта, гости фестиваля смогут с помощью датчиков считать ритм своего сердцебиения, который затем будет вплетен в создаваемый в реальном времени коллективный пульс.
Весь объект будет вибрировать в такт создаваемому пульсу, а в ночное время превращаться в световую и видеоинсталляцию.
Лабиринт «Двойной пульс» — это проект лаборатории Plastique-Fantastique, работающей над созданием экспериментальных объектов «эфемерной» пневматической архитектуры.
Куратор Анна Титовец:
Пневматические объекты — это одно из очень интересных направлений, ставшее особенно популярным в последнее время, а Plastique-Fantastique — одна из самых известных и неординарных арт-групп, которые работают в этом жанре. Художники некоторым образом продолжают линию экспериментов, которые проводила арт-группа Haus-Rucker-Co еще в 60-е годы и прославилась своими воздушными «расширениями» архитектуры.
Инсталляции Plastique-Fantastique, как правило, работают с контекстом окружающей среды. Художники добавляют в обычные пейзажи «надувные» объекты, будь то золотой бублик на многоэтажке в Берлине или путешествующая гигантская спасательная шлюпка, обыгрывающая контекст иммигрантского кризиса в Европе.
В случае с фестивалем мы хотели придумать инсталляцию, которая работала бы и как арт-объект, и как световой объект, и как объект, в котором можно при необходимости укрыться от дождя. Изначально, когда предполагалось, что фестиваль будет проходить на ВДНХ, была разработана концепция пневматического облака-подушки, на которой бы «возлежал» самолет. А потом нашей площадкой стал Парк Горького, и мы переделали концепцию под изменившуюся окружающую среду. Одними из главных элементов инсталляции станут ели, сквозь которые будет в буквальном смысле «продет» лабиринт сердцебиений. Мне кажется очень удачной и интересной возможность измерить и сравнить свой ритм с ритмом другого человека и концепция перевода тональных характеристик пульса в вибрации физического объекта, внутри которого находятся зрители.
Подробную программу фестиваля можно найти по ссылке.