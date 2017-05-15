  • Фестиваль «Политех»: коллективный пульс
    Фото: Plastique-Fantastique
  • Фестиваль «Политех»: коллективный пульс
    Фото: Plastique-Fantastique
  • Фестиваль «Политех»: коллективный пульс
    Фото: Plastique-Fantastique
  • Фестиваль «Политех»: коллективный пульс
    Фото: Plastique-Fantastique
Калейдоскоп

Фестиваль «Политех»: коллективный пульс

Четвертый год подряд Политехнический музей проводит фестиваль науки, искусства и технологий «Политех». В этом году фестиваль пройдет с 27 по 28 мая в Парке Горького.
Политехнический музей
15 мая 2017 в 16:09
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Фестиваль «Политех» соединяет в себе мультимедийное искусство и новые научные опыты.

«Двойной пульс» — это одна из инсталляций, которую можно будет не только увидеть на фестивале, но и прочувствовать. «Двойной пульс» представляет собой кольцеобразный лабиринт, который будет анализировать биение сердец посетителей, сравнивая характер их ритма на предмет схожести или несхожести. Попав внутрь этого лабиринта, гости фестиваля смогут с помощью датчиков считать ритм своего сердцебиения, который затем будет вплетен в создаваемый в реальном времени коллективный пульс.

Весь объект будет вибрировать в такт создаваемому пульсу, а в ночное время превращаться в световую и видеоинсталляцию.

  • Фестиваль «Политех»: коллективный пульс
    Фото: Plastique-Fantastique

Лабиринт «Двойной пульс» — это проект лаборатории Plastique-Fantastique, работающей над созданием экспериментальных объектов «эфемерной» пневматической архитектуры.

Untitled-1.jpg Куратор Анна Титовец:

Пневматические объекты — это одно из очень интересных направлений, ставшее особенно популярным в последнее время, а Plastique-Fantastique — одна из самых известных и неординарных арт-групп, которые работают в этом жанре. Художники некоторым образом продолжают линию экспериментов, которые проводила арт-группа Haus-Rucker-Co еще в 60-е годы и прославилась своими воздушными «расширениями» архитектуры.

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