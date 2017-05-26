Священные места Байкала
В окрестностях Байкала есть множество уголков, которые считаются священными у местных племен. Шаман-камень входит в число этих культовых мест. Так называется невысокий утес, выступающий над водой у самого истока Ангары. Обычный турист не обратит внимания на риф, торчащий из водной глади. Местные же верят в чудодейственную силу Шаман-камня. Сюда специально приплывают на лодках, чтобы, прикоснувшись к вершине подводной скалы, загадать заветные желания. Легенда гласит, что каменная глыба не случайно оказалась на дне озера: ее бросил старик Байкал вслед непокорной дочери Ангаре, устремившей свои воды к суженому — Енисею (ярость отца понятна: ведь он уже сосватал дочь за красавца Иркута).
Это место примечательно не только своей мифологической подоплекой. Исток Ангары считается самым широким в мире — около километра. В зимние месяцы хорошо заметна граница между озером и рекой: когда воды озера покрываются льдом, быстрые воды Ангары не сковывает ледяной панцирь.
Из 27 байкальских остров обитаем лишь самый крупный — Ольхон. Широкий пляж и причудливые нагромождения скал выделяют его среди других достопримечательностей озера. Коренные жители считают, что именно здесь обитают духи, охраняющие Байкал.
Особой силой местные племена наделяют скалу Шаманка, которую также называют «пуп Байкала». Сюда съезжаются шаманы со всей Сибири для совершения своих обрядов. Если верить легендам, небожитель хан Сута-Бабай однажды спустился на Ольхон и взял в жены местную красавицу. В пещере скалы Шаманка молодожены обустроили свой дворец. Они прожили многие годы в любви и согласии, воспитав множество детей, которые впоследствии стали великими шаманами.
Еще одна достопримечательность Ольхона — мыс Хобой.
С бурятского название можно перевести как «клык». Еще одно название этого места — Дева. Местные жители верят, что эта скала — окаменевшая бурятка. Он долго вымаливала у духов большой дворец (ведь такой же был пожалован ее мужу за его подвиги). Боги осудили женщину: «Быть тебе камнем, покуда на Земле существует зависть» — и та навсегда застыла, превратившись в каменный утес.
Остров Огой и ступа Просветления
В 2005 году на соседнем с Ольхоном острове Огой была установлена буддистская ступа Просветления. Теперь остров стал местом паломничества буддистов со всех уголков мира. Добраться до Огоя можно, заказав экскурсию на Ольхоне.
На самом западе Байкала есть живописный мыс, куда ни за что не высадится с лодки ни один местный житель. Рытый, Хэр-Хушун или просто Сердитый мыс — место обитания злого духа Ухэр-нойона, отца семи ветров. Потревоживший его накличет беду на свою голову. Когда-то, по поверьям старожилов, здесь было древнее поселение. Впрочем, археологических подтверждений этому пока нет.
Каждый, кто хоть раз побывал на Байкале, мечтает вернуться сюда хотя бы раз. Возможно, поэтому туры на Байкал становятся все популярнее год от года.
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