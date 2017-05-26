  • Священные места Байкала
    Фото: Мария Михайлова
  • Священные места Байкала
    Фото: Мария Михайлова
  • Священные места Байкала
    Фото: Антон Петрусь
Калейдоскоп

Священные места Байкала

Около 70% растений и животных, обитающих на Байкале, являются эндемиками: их нельзя встретить больше нигде на Земле. А еще на Байкале рассказывают удивительные легенды и предания.
Партнерский материал
26 мая 2017 в 16:18
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В окрестностях Байкала есть множество уголков, которые считаются священными у местных племен. Шаман-камень входит в число этих культовых мест. Так называется невысокий утес, выступающий над водой у самого истока Ангары. Обычный турист не обратит внимания на риф, торчащий из водной глади. Местные же верят в чудодейственную силу Шаман-камня. Сюда специально приплывают на лодках, чтобы, прикоснувшись к вершине подводной скалы, загадать заветные желания. Легенда гласит, что каменная глыба не случайно оказалась на дне озера: ее бросил старик Байкал вслед непокорной дочери Ангаре, устремившей свои воды к суженому — Енисею (ярость отца понятна: ведь он уже сосватал дочь за красавца Иркута).

Это место примечательно не только своей мифологической подоплекой. Исток Ангары считается самым широким в мире — около километра. В зимние месяцы хорошо заметна граница между озером и рекой: когда воды озера покрываются льдом, быстрые воды Ангары не сковывает ледяной панцирь.

Остров Ольхон

Из 27 байкальских остров обитаем лишь самый крупный — Ольхон. Широкий пляж и причудливые нагромождения скал выделяют его среди других достопримечательностей озера. Коренные жители считают, что именно здесь обитают духи, охраняющие Байкал.

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