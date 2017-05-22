Бренд Alcatel представил смартфон с интерактивной светодиодной крышкой
Обладатель Alcatel A5 LED едва ли пропустит входящий звонок, сообщение или уведомление в социальных сетях: их сопроводит световое шоу. За подсветку корпуса отвечают множество светодиодов, встроенных в заднюю крышку устройства.
Благодаря им смартфон будет выглядеть по-новому каждый день: с помощью специального приложения «Поймай цвет» можно регулярно обновлять шаблоны светового шоу вместе с темами и дизайном обоев. А при желании шаблоны для LED-крышки можно настроить вручную на свой вкус.
Хорошо знакомые мелодии подарят владельцам смартфона новые эмоции: световые эффекты будут менять цвет и движение согласно ритму мелодии, а чтобы изменить тему, достаточно просто встряхнуть смартфон.
У новинки высокая скорость передачи данных с технологией 4G LTE и восьмиядерный процессор, которые способствуют быстрой загрузке фотографий, игр и фильмов и их воспроизведению на 5,2-дюймовом экране.
У новой модели эргономичный дизайн, благодаря которому Alcatel A5 LED удобно лежит в ладони. Смартфон поставляется в комплекте со светодиодной крышкой и сменными задними крышками двух цветов: «черный металлик» или «серебристый металлик».
Узнать все особенности новинки и связаться со специалистами Alcatel можно на сайте компании.