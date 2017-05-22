  • Бренд Alcatel представил смартфон с интерактивной светодиодной крышкой
  • Бренд Alcatel представил смартфон с интерактивной светодиодной крышкой
  • Бренд Alcatel представил смартфон с интерактивной светодиодной крышкой
Калейдоскоп

Бренд Alcatel представил смартфон с интерактивной светодиодной крышкой

С интерактивной LED-крышкой смартфон заиграет яркими красками — в буквальном смысле.
Партнерский материал
22 мая 2017 в 11:56
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Обладатель Alcatel A5 LED едва ли пропустит входящий звонок, сообщение или уведомление в социальных сетях: их сопроводит световое шоу. За подсветку корпуса отвечают множество светодиодов, встроенных в заднюю крышку устройства.

Благодаря им смартфон будет выглядеть по-новому каждый день: с помощью специального приложения «Поймай цвет» можно регулярно обновлять шаблоны светового шоу вместе с темами и дизайном обоев. А при желании шаблоны для LED-крышки можно настроить вручную на свой вкус.

Хорошо знакомые мелодии подарят владельцам смартфона новые эмоции: световые эффекты будут менять цвет и движение согласно ритму мелодии, а чтобы изменить тему, достаточно просто встряхнуть смартфон.

У новинки высокая скорость передачи данных с технологией 4G LTE и восьмиядерный процессор, которые способствуют быстрой загрузке фотографий, игр и фильмов и их воспроизведению на 5,2-дюймовом экране.

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Новый смартфон оснащен основной камерой с разрешением 8 мегапикселей и двухтоновой вспышкой. Этот набор дополняет 5-мегапиксельная фронтальная камера и вспышка; такое сочетание позволит сделать отличные селфи даже в условиях низкой освещенности. С функцией «Авторетушь» легко сделать получившиеся кадры безупречными, а с помощью приложения «Селфи-шоу» можно объединить несколько снимков в видеоролик.

У новой модели эргономичный дизайн, благодаря которому Alcatel A5 LED удобно лежит в ладони. Смартфон поставляется в комплекте со светодиодной крышкой и сменными задними крышками двух цветов: «черный металлик» или «серебристый металлик».

Узнать все особенности новинки и связаться со специалистами Alcatel можно на сайте компании.

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