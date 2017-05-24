Опера под открытым небом
Цикл концертных вечеров пройдет в Петровском путевом дворце уже во второй раз. Как и в прошлом году, солисты Большого театра исполнят арии и романсы под аккомпанемент струнного секстета. Каждый четверг внутренний двор путевого дворца и веранда расположенного тут же ресторана «Карамзин» послужат оперным залом: под открытым небом прозвучат произведения Глинки, Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова и других признанных гениев классической музыки.
Солируют именитые исполнители: Елена Зеленская, Александр Науменко, Александра Дурсенева, Максим Пастер и Дарья Зыкова. Список певцов пополнится и другими именами, хорошо знакомыми искушенной столичной публике.
«Опера во Дворце», впервые состоявшись в 2016 году, вошла в Топ-5 лучших мероприятий мира по версии Prestigious Stars Awards London. Вернувшись в столицу в этом году, сезон летних концертов пройдет при поддержке банка «Открытие» и продлится целых четыре месяца, вплоть до 14 сентября 2017 года.
Забронировать билеты на любой из предстоящих концертов можно на сайте Путевого дворца или по телефону +7 495 633 66 33.
Петровский путевой дворец был построен в XVIII веке по указу Екатерины II. После открытия дворца вокруг него выросло несколько увеселительных павильонов и галерей для танцев, званых ужинов и концертов. За два с лишним столетия дворец служил резиденцией российским монархам, военным штабом Наполеону, а впоследствии в его стенах разместилась Военно-воздушная инженерная академия.
После длительной реставрации Дворец получил новое предназначение: теперь к услугам москвичей и гостей столицы современный деловой и гостиничный комплекс. В стенах императорской резиденции сегодня находятся комфортабельные номера, ресторан и СПА-центр.