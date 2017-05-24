  • Опера под открытым небом
    Фото: operainpalace.ru
  • Опера под открытым небом
    Фото: operainpalace.ru
  • Опера под открытым небом
    Фото: operainpalace.ru
Калейдоскоп

Опера под открытым небом

Внутренний двор Петровского путевого дворца превратился в оперный зал: солисты Большого театра будут давать здесь концерты вплоть до середины сентября 2017 года.
Партнерский материал
24 мая 2017 в 13:15
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Цикл концертных вечеров пройдет в Петровском путевом дворце уже во второй раз. Как и в прошлом году, солисты Большого театра исполнят арии и романсы под аккомпанемент струнного секстета. Каждый четверг внутренний двор путевого дворца и веранда расположенного тут же ресторана «Карамзин» послужат оперным залом: под открытым небом прозвучат произведения Глинки, Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова и других признанных гениев классической музыки.

Солируют именитые исполнители: Елена Зеленская, Александр Науменко, Александра Дурсенева, Максим Пастер и Дарья Зыкова. Список певцов пополнится и другими именами, хорошо знакомыми искушенной столичной публике.

«Опера во Дворце», впервые состоявшись в 2016 году, вошла в Топ-5 лучших мероприятий мира по версии Prestigious Stars Awards London. Вернувшись в столицу в этом году, сезон летних концертов пройдет при поддержке банка «Открытие» и продлится целых четыре месяца, вплоть до 14 сентября 2017 года.

Забронировать билеты на любой из предстоящих концертов можно на сайте Путевого дворца или по телефону +7 495 633 66 33.

  • Опера под открытым небом
    Санные гонки в Петровском парке. Неизвестный художник, 1830−40 гг. Фото: wikipedia.org

Петровский путевой дворец был построен в XVIII веке по указу Екатерины II. После открытия дворца вокруг него выросло несколько увеселительных павильонов и галерей для танцев, званых ужинов и концертов. За два с лишним столетия дворец служил резиденцией российским монархам, военным штабом Наполеону, а впоследствии в его стенах разместилась Военно-воздушная инженерная академия.

После длительной реставрации Дворец получил новое предназначение: теперь к услугам москвичей и гостей столицы современный деловой и гостиничный комплекс. В стенах императорской резиденции сегодня находятся комфортабельные номера, ресторан и СПА-центр.

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