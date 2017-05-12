Курумба: первый на Мальдивах
45 лет тому назад пара единомышленников, Мохамед Умар Манику и Хуссейн Афиф, решили превратить неизвестный на «большой земле» клочок суши в курорт. В то время прогресс, которым бредили континентальные государства, еще не добрался до архипелага в Индийском океане: здесь не было ни банков, ни аэропорта, ни телефонов.
Выбор молодых предпринимателей пал на островов Вихаманафуши, на котором располагалась кокосовая плантация. Впоследствии именно кокосовые пальмы подскажут новым хозяевам имя для острова: «Курумба» в переводе с дивехи означает «кокос». Манику и Афиф соорудили здесь причал из пальмовых стволов и построили несколько хижин из коралловых кирпичей, кровлей которым послужили пальмовые листья.
Курорт открылся во вторник, 3 октября 1972 года, и оказался полностью забронирован на оставшуюся часть года, что и предзнаменовало его будущий успех.
С тех пор архипелаг преобразился. Сейчас на «кокосовом острове» постояльцам открыты виллы, каждая из которых располагает собственной террасой и находится в шаговой доступности от океана.
Самой роскошной на курорте считается «Королевская резиденция», площадью 768 м², с двумя спальнями и собственными бассейнами. Тем, кому не нужно так много пространства, понравится двухэтажная «Президентская вилла» площадью 306 м², которая подойдет для семейного отдыха.
Многим гостям придется по вкусу пляжная вилла с джакузи, ценители романтики выберут бунгало на берегу, а те, кому нравится спокойный отдых, оценят уединенную виллу в саду с собственным бассейном.
Больше узнать о виллах и ресторанах, расположенных на острове, вы можете на официальном сайте отеля.