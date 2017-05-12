Телеканал «Моя Планета» проводит фотоконкурс «Природа: начало»
Лучшие фотографии конкурса будут представлены на ежегодном фестивале «Моей Планеты», который пройдет в июле-августе 2017 года в Москве, Калининграде, Воронеже, Уфе и Новосибирске.
Будущая выставка призвана открыть перед нашими соотечественниками мир природы — гармоничный, но уязвимый и нуждающийся в защите. Тема фестиваля выбрана не случайно: 2017 год получил от российского правительства статус Года экологии.
«Мы приглашаем к участию и любителей, и профессиональных фотографов. Предлагаем вам взглянуть на природу России как на зарождение чего-то прекрасного, нового, полного гармонии, чистоты и простоты. Речь может идти о любых символах пробуждения природы. Не ограничивайте свою фантазию! » — так обозначил центральную идею выставки главный редактор телеканала Николай Табашников.
Условия участия
Жюри просит фотографов присылать работы на электронную почту konkurs@moya-planeta.ru в максимально возможном качестве (разрешение — не менее 300 точек на дюйм). Снимки нужно сопроводить кратким описанием (до 500 знаков). Фото должны быть горизонтальными и полноцветными. Работы принимаются до 31 мая 2017 года. Авторы лучших работ получат путешествие по России, организованное Федеральным агентством по туризму.
С подробным описанием фотоконкурса и правилами подачи фотографий можно ознакомиться на сайте фестиваля.
Экспозиция стала частью фестиваля «Моя Планета. Планета людей» в 2016 году, получив имя «Россия — место силы». 30 российских фотографов и путешественников прислали снимки мест, вдохновивших их на новые открытия. В объектив фотографов попали исторические и культовые сооружения, природные памятники, впечатляющие российские пейзажи.
География съемок охватила самые отдаленные уголки России: Республику Тыва и озеро Байкал, Северный Кавказ и Камчатку, остров Валаам и форпост на Северном морском пути — поселок Тикси. Где будут сделаны снимки для премии «Моя Планета-2017» — покажет будущее.