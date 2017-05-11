Фонд Mamont разыгрывает два места в экспедицию на Шантары
Шантарские острова находятся на Дальнем Востоке. Природоохранное значение этого архипелага в Охотском море сложно представить и еще сложнее переоценить.
Впервые вопрос о создании особой охраняемой зоны в этом регионе был поднят еще в 1885, но лишь в 2013-м Шантары получили долгожданный статус национального парка. Эти острова не просто одно из живописных мест России — они служат прибежищем для огромного количества животных и растений. Во многом поэтому труднодоступные берега Шантар манят к себе фотографов и искателей приключений, однако самостоятельно добраться туда непросто.
Oрганизаторы Mamont Cup 2017 снаряжают на архипелаг команду именитых путешественников и известных блогеров. Фотографии, видеосюжеты, репортажи и интервью, сделанные во время поездки, раскроют перед россиянами самобытную красоту Шантарских островов. Готовые материалы появятся в СМИ и на популярных каналах в социальных сетях.
В экспедиции, назначенной на 3 — 14 августа 2017 года, примут участие:
• Алекс Дубас, теле- и радиоведущий, писатель;
• Сергей Доля, известный блогер, путешественник, фотограф;
• Андрей Каменев, шеф-фотограф журнала National Georgaphic Россия;
• Александр Кондрашев, популярный видеоблогер, путешественник;
• Александр Паль, актер, участник проекта Mamont Cup 2016;
• Алексей Зимин, телеведущий, руководитель журнала «Афиша-Еда»;
• Дмитрий Чистопрудов, фотограф, путешественник;
• Антон Жданов, оператор, фотограф;
• Вадим Мамонтов, основатель компании RussiaDiscovery;
• Алена Ватбольская, журналист, фотограф, художник;
• Руслан Усачёв, видео- и инстаблогер.
Двое счастливчиков смогут присоединиться к команде знаменитостей. Чтобы принять участие в морском походе на катамаранах от Сахалина до архипелага и исследовании острова, нужно записать короткий видеоролик (не более минуты) о себе, своих приключениях, а также рассказать, чем вы можете быть полезны команде. Видео нужно выложить в одной или нескольких социальных сетях (Youtube, Facebook, VK, Ok) до 30 мая 2017, снабдив хештегами #mamontcup2017 и #впоискахприключений.
Двое счастливчиков, выбранных фондом Mamont, смогут присоединиться к путешествию; их имена будут объявлены 7 июня 2017 года. Описание путешествия и условия участия в конкурсе вы найдете на официальной странице проекта.