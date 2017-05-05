Путевые заметки о Крыме от телеканала «Мир»
Горы Крыма останутся в моем сердце навсегда. Мы побывали на скалах Тышлар, которые расположены примерно в 30 километрах от Севастополя. Форма этих скал удивительна: если смотреть на них сверху, то они образуют форму цветка. Местные называют это место храмом Солнца и говорят, что желания, загаданные здесь, исполняются.
Рядом стоит гора Ильяс-Кая, с которой открывается незабываемый вид на храм Солнца. Расположенные почти правильным кольцом, гигантские каменные глыбы напоминают рукотворные мегалиты вроде британского Стоунхенджа.
Мы поднимались на вершину Южная Демерджи, которая расположена недалеко от Алушты. Это место называют долиной привидений. Здесь много скал необычной формы: скала-гриб, скала-лицо — все они отбрасывают удивительные тени. Глядя на эти тени, невольно вспоминаешь о привидениях. В Крыму почти все горы связаны с мистическими историями и легендами.
Меня покорила местная еда. У Крыма есть все шансы стать популярнейшим направлением для гастрономического туризма. Есть много уникальных продуктов, которые можно попробовать только здесь. Например, ялтинский розовый лук. Он сладкий, в нем совсем нет луковой горечи. То, что продается за пределами Крыма — подделка под розовый лук. Еще растет инжир, из которого все местное население варит вкуснейшее варенье. Растут оливки, каперсы и трюфели. Можно даже побывать на трюфельной охоте. А еще в Крыму добывают розовую соль.
Есть две устричные фермы, но надо иметь в виду, что стоят эти устрицы, как в европейском ресторане: цена за одну устрицу — от 500 рублей. Еще можно полакомиться мидиями, рапанами, черноморской барабулькой. Очень вкусны сыры — здесь делают бри, камамбер, рокфор, проволоне, сыры с травами, сыры с золой.
В Крым стоит ехать за вином. Там есть большие заводы, которые всем известны еще с советских времен. Также сейчас активно развивается частное хозяйство, появляются небольшие винодельни. Предприниматели покупают виноградники и нанимают энологов. Зачастую виноделы, работающие на крупные предприятия, решают открыть собственный бизнес.
Есть два широко известных имени в крымском виноделии: Олег Репин и Павел Швец. Олег Репин как раз работает на большое крупное предприятие и параллельно выращивает виноград под Севастополем. На его плантации растет сорт пино-нуар (кстати, довольно капризный — вырастить его можно не везде).
Павел Швец, в свою очередь, занимается биодинамическим виноделием. Это такой способ ведения сельского хозяйства, при котором используется все только органическое: без химии в удобрениях и при производстве, без добавления искусственных дрожжей. Весь процесс виноделия плотно связан с циклами природы.
Единственное, что расстроило в Крыму, — это цены и дороги. В магазине, например, вино из частного хозяйства на порядок дороже, чем в той же винодельне. Тем не менее, стандартный тираж — 30 000 бутылок в год — раскупается очень быстро.
Путешествуя по Крыму, мы взяли машину в аренду. Несмотря на то, что мы рисковали поломать подвеску и колеса — таковы уж местные дороги — советую туристам поступить так же. Маршрутки и автобусы здесь не всегда приходят вовремя.
Сезон свежей рыбы в Крыму — это весна, осень и зима. Лучше всего ее готовят на побережье — к поварам она попадает прямиком от рыболовов. В Балаклаве, например, много мест, в которых можно отведать вкусную рыбу. Балаклава — это живописная бухта на окраине Севастополя. Совершенно потрясающее место. Мы там побывали в чудесном заведении без названия. Между собой мы его называли кафе «У дяди Лени» — это палатка на набережной без вывески, где крымчанин дядя Леня каждый день покупает свежий улов у рыбаков и готовит на гриле селедку, кефаль, барабульку. Это была самая вкусная рыба, которую я в своей жизни ела. Он ее фарширует травами: базиликом, укропом, другими приправами и называет это «шашлык по-балаклавски».
Дядя Лена утверждает, что это — рецепт древних греков, которые шашлыком называли рыбу на гриле. Дядя Леня — очень популярная личность в Балаклаве. К нему очень сложно прорваться — у его палатки большие очереди туристов. Еще он делает домашнее вино — очень вкусное и ароматное.
В местных городах найдется, чему посвятить досуг. Например, севастопольский театр имени Луначарского дает спектакли на античной греческой арене. Каждое лето они ставят Эврипида, Софокла, Аристофана и других античных авторов. Нам удалось побывать на репетиции спектакля. Я могу сказать, что это очень сильное эмоциональное зрелище. В этом антураже начинаешь чувствовать себя частью той культуры, того времени. Это, определенно, must do.
Для активного отдыха здесь очень много вариантов. Нам удалось попробовать лишь некоторые из них: мы сходили в горы с группой скалолазов, погрузились с аквалангом у мыса Тарханкут — это известное среди дайверов место. Там много красивых гротов и подземных пещер. Можно полетать на парапланах и дельтапланах.
Совет тем, кто едет отдыхать в Крым: не ограничивайтесь только пляжами и раскрученными морскими курортами типа Ялты. Безусловно, Ялту, с ее открыточными видами, стоит посетить, но Крым намного шире и интереснее. Старайтесь больше передвигаться по полуострову. Крым — больше, чем просто пляж.
Здесь уникальное сочетание природных условий. Несмотря на небольшую площадь в Крыму умещается сразу несколько природных зон: степь, горы и море, конечно. Даже за недельные каникулы можно увидеть очень контрастные пейзажи. Крым очень яркий и пестрый. Туда стоит ехать именно ради этого — разнообразных и ярких пейзажей.