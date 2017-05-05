  • Путевые заметки о Крыме от телеканала «Мир»
  • Путевые заметки о Крыме от телеканала «Мир»
  • Путевые заметки о Крыме от телеканала «Мир»
Калейдоскоп

Путевые заметки о Крыме от телеканала «Мир»

Ведущая программы о путешествиях «С миру по нитке» Виктория Заволжская поделилась с читателями NG Россия впечатлениями от поездки в Крым. Видеохроники ее путешествия по полуострову смотрите 7 и 14 мая на телеканале «Мир».
Партнерский материал
5 мая 2017 в 15:00
17

Горы Крыма останутся в моем сердце навсегда. Мы побывали на скалах Тышлар, которые расположены примерно в 30 километрах от Севастополя. Форма этих скал удивительна: если смотреть на них сверху, то они образуют форму цветка. Местные называют это место храмом Солнца и говорят, что желания, загаданные здесь, исполняются.

Рядом стоит гора Ильяс-Кая, с которой открывается незабываемый вид на храм Солнца. Расположенные почти правильным кольцом, гигантские каменные глыбы напоминают рукотворные мегалиты вроде британского Стоунхенджа.

Мы поднимались на вершину Южная Демерджи, которая расположена недалеко от Алушты. Это место называют долиной привидений. Здесь много скал необычной формы: скала-гриб, скала-лицо — все они отбрасывают удивительные тени. Глядя на эти тени, невольно вспоминаешь о привидениях. В Крыму почти все горы связаны с мистическими историями и легендами.

Меня покорила местная еда. У Крыма есть все шансы стать популярнейшим направлением для гастрономического туризма. Есть много уникальных продуктов, которые можно попробовать только здесь. Например, ялтинский розовый лук. Он сладкий, в нем совсем нет луковой горечи. То, что продается за пределами Крыма — подделка под розовый лук. Еще растет инжир, из которого все местное население варит вкуснейшее варенье. Растут оливки, каперсы и трюфели. Можно даже побывать на трюфельной охоте. А еще в Крыму добывают розовую соль.

Есть две устричные фермы, но надо иметь в виду, что стоят эти устрицы, как в европейском ресторане: цена за одну устрицу — от 500 рублей. Еще можно полакомиться мидиями, рапанами, черноморской барабулькой. Очень вкусны сыры — здесь делают бри, камамбер, рокфор, проволоне, сыры с травами, сыры с золой.

Читать далее

Тоже интересно

Как самое солеустойчивое животное переехало из Ирана в Крым

Обсудить
СМИ2
И видно было по скелету, чем пировал француз
И видно было по скелету, чем пировал француз
Тоже интересно
Посмотрите на Крым с высоты птичьего полета
Посмотрите на Крым с высоты птичьего полета
Друзья Nat-geo.ru: «Моя планета»
Бронируем отель: как сэкономить
Бронируем отель: как сэкономить