Майские праздники в Санкт-Петербурге: специальное предложение от «Кемпински Мойка 22»
«Кемпински Мойка 22» расположился в стенах исторического особняка напротив Дворцовой площади и Эрмитажа. В период с 1 по 15 мая здесь действует специальный тариф. Двум гостям, забронировавшим номер по программе «Проживание с завтраком», понадобится оплатить проживание лишь одного человека. Предложение подойдет для семей: ребенок до 12 лет сможет бесплатно поселиться в одном номере с родителями.
Утолив духовный голод, вы можете вернуться в отель и отправиться на обед или ужин в «Бельвью Брассери». Этот ресторан находится на девятом этаже отеля; из его окон открываются потрясающие панорамы на исторический центр Санкт-Петербурга. Недавно здесь прошло открытие «сезона спаржи», который продлится до середины мая.
В специальном меню ресторана — «Дуэт белой и зеленой спаржи» с ванильно-мандариновым соусом «Беарнез», крем-суп из спаржи с эспумой из шпика и тартаром из зеленой спаржи и сибас с тимьяном и спаржей.
«Кемпински Мойка 22» открылся в 2006 году в петербургском особняке, построенном по проекту архитектора Василия Фон Витте в 1853 году, в период царствования Николая I. После Революции 1917 года здание использовалось как многоквартирный дом. Во время реконструкции здания фасадная его часть была сохранена, а впоследствии изысканная атмосфера аристократического Санкт-Петербурга снова воцарилась в особняке.
Забронировать любой из 200 номеров и люксов, ознакомиться с меню «Бельвью Брассери» или узнать об услугах Оздоровительного центра, посещение которого бесплатно для гостей отеля, можно на официальном сайте «Кемпински Мойка 22».