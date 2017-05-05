  • Майские праздники в Санкт-Петербурге: специальное предложение от «Кемпински Мойка 22»
    Фото: kempinski.com
  • Майские праздники в Санкт-Петербурге: специальное предложение от «Кемпински Мойка 22»
    Фото: kempinski.com
  • Майские праздники в Санкт-Петербурге: специальное предложение от «Кемпински Мойка 22»
    Фото: kempinski.com
Калейдоскоп

Майские праздники в Санкт-Петербурге: специальное предложение от «Кемпински Мойка 22»

Майские праздники — самое подходящее время для коротких каникул в Питере. Памятуя об этом, отель «Кемпински Мойка 22» приготовил для своих гостей заманчивое предложение.
Партнерский материал
5 мая 2017 в 14:01
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«Кемпински Мойка 22» расположился в стенах исторического особняка напротив Дворцовой площади и Эрмитажа. В период с 1 по 15 мая здесь действует специальный тариф. Двум гостям, забронировавшим номер по программе «Проживание с завтраком», понадобится оплатить проживание лишь одного человека. Предложение подойдет для семей: ребенок до 12 лет сможет бесплатно поселиться в одном номере с родителями.

  • Майские праздники в Санкт-Петербурге: специальное предложение от «Кемпински Мойка 22»
    Фото: kempinski.com
В предложение также включены завтраки в ресторане «Бо Риваж». В зале ресторана находится рояль, так что сопровождением к утренним трапезам станет музыка Чайковского, Листа, Шопена и Штрауса. Завтрак дополнят французское шампанское, домашняя выпечка и изысканные деликатесы. Время после завтрака можно целиком посвятить знакомству с историей и культурой Северной Пальмиры.

Утолив духовный голод, вы можете вернуться в отель и отправиться на обед или ужин в «Бельвью Брассери». Этот ресторан находится на девятом этаже отеля; из его окон открываются потрясающие панорамы на исторический центр Санкт-Петербурга. Недавно здесь прошло открытие «сезона спаржи», который продлится до середины мая.

В специальном меню ресторана — «Дуэт белой и зеленой спаржи» с ванильно-мандариновым соусом «Беарнез», крем-суп из спаржи с эспумой из шпика и тартаром из зеленой спаржи и сибас с тимьяном и спаржей.

  • Майские праздники в Санкт-Петербурге: специальное предложение от «Кемпински Мойка 22»
    «Дуэт белой и зеленой спаржи» с ванильно-мандариновым соусом «Беарнез» Фото: kempinski.com
Классические французские блюда от шеф-повара Кристофа Лаплазы — сами по себе достаточный повод для визита в город на Неве. Впрочем, в отеле рады предложить гостям насыщенную культурную, развлекательно-познавательную программу: цикл экскурсий и туров по Санкт-Петербургу.

«Кемпински Мойка 22» открылся в 2006 году в петербургском особняке, построенном по проекту архитектора Василия Фон Витте в 1853 году, в период царствования Николая I. После Революции 1917 года здание использовалось как многоквартирный дом. Во время реконструкции здания фасадная его часть была сохранена, а впоследствии изысканная атмосфера аристократического Санкт-Петербурга снова воцарилась в особняке.

Забронировать любой из 200 номеров и люксов, ознакомиться с меню «Бельвью Брассери» или узнать об услугах Оздоровительного центра, посещение которого бесплатно для гостей отеля, можно на официальном сайте «Кемпински Мойка 22».

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