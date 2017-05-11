Какую GoPro выбрать?
Осенью минувшего года компания представила 3 модели. Первая, наиболее бюджетная, получила имя Hero Session. Она может снимать видеоролики разрешением 1440p и поддерживает карты памяти до 64 Гб. Такой носитель может вместить до 8 часов видео. Поясним: размер видеофайла зависит не только от режима съемки, но и от того, что снимает камера. Например, монотонный видеоряд с негромкими и редкими звуками весит меньше, чем яркий цветной с музыкой.
Как и в предыдущих моделях GoPro, управление устроено лаконично и предельно просто: одна и та же кнопка служит для включения устройства, выбора режима съемки и начала записи.
Внешне Session похожа на следующую камеру в линейке — Hero5 Session. Вторую модель отличают продвинутые технические параметры: возможность съемки видео 4К, а также фотоснимков в разрешении 10 Мп. И первая, и вторая модели умеют записывать таймлапсы — с частотой кадров 10 и 30 соответственно.
Разработчики снабдили Session 5 несколькими дополнительными качествами: стабилизатором изображения и голосовым управлением. С помощью еще одной фукции — загрузки снятых видео в облако — материалы удобно скидывать на телефон или планшет, редактировать их и выкладывать на YouTube.
В отличие от предыдущих моделей, GoPro последней серии умеют снимать видео и фотографии без эффекта «рыбьего глаза». Режим Linear помогает выровнить горизонт и получить кадры без сферических искажений. Такая функция пригодится во время съемки памятников архитектуры, интерьеров и так далее.
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