  • Какую GoPro выбрать?
    Hero5 Black Фото: GoPro
  • Какую GoPro выбрать?
    Hero5 Session Фото: GoPro
  • Какую GoPro выбрать?
    Hero5 Black Фото: GoPro
Калейдоскоп

Какую GoPro выбрать?

Первая модель GoPro была представлена 13 лет назад. За этот срок несколько поколений «гоупрошек» сменили друг друга, а название марки фактически превратилось в синоним для экшен-камер. Рассказываем о главных особенностях последних камер GoPro.
Партнерский материал
11 мая 2017 в 18:22
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Осенью минувшего года компания представила 3 модели. Первая, наиболее бюджетная, получила имя Hero Session. Она может снимать видеоролики разрешением 1440p и поддерживает карты памяти до 64 Гб. Такой носитель может вместить до 8 часов видео. Поясним: размер видеофайла зависит не только от режима съемки, но и от того, что снимает камера. Например, монотонный видеоряд с негромкими и редкими звуками весит меньше, чем яркий цветной с музыкой.

Как и в предыдущих моделях GoPro, управление устроено лаконично и предельно просто: одна и та же кнопка служит для включения устройства, выбора режима съемки и начала записи.

  • Какую GoPro выбрать?
    Hero Session Фото: GoPro
Камера заключена в ударопрочный и водонепроницаемый корпус — прорезиненный куб с гранями 38 мм. Hero Session, как и остальные модели серии, подходит для подводной съемки: герметичный корпус позволяет пользоваться камерой на глубине до 10 метров.

Внешне Session похожа на следующую камеру в линейке — Hero5 Session. Вторую модель отличают продвинутые технические параметры: возможность съемки видео 4К, а также фотоснимков в разрешении 10 Мп. И первая, и вторая модели умеют записывать таймлапсы — с частотой кадров 10 и 30 соответственно.

Разработчики снабдили Session 5 несколькими дополнительными качествами: стабилизатором изображения и голосовым управлением. С помощью еще одной фукции — загрузки снятых видео в облако — материалы удобно скидывать на телефон или планшет, редактировать их и выкладывать на YouTube.

  • Какую GoPro выбрать?
    Hero5 Session Фото: GoPro
Третья модель — Hero5 Black — обладает всеми достоинствами своих «младших сестер», но, в отличии от них, наделена GPS-датчиком (который подскажет место, где была сделана запись) и 2-дюймовым сенсорным дисплеем (при необходимости на нем можно просматривать и редактировать видеоролики). Также Hero5 умеет делать высококачественные фотоснимки в формате RAW + WDR.
  • Какую GoPro выбрать?
    Hero5 Black Фото: GoPro
В комплекте с любой из трех моделей — крепежи и стропы, с помощью которых можно закрепить камеру на спортивном шлеме, руле велосипеда или, скажем, корпусе байдарки.

В отличие от предыдущих моделей, GoPro последней серии умеют снимать видео и фотографии без эффекта «рыбьего глаза». Режим Linear помогает выровнить горизонт и получить кадры без сферических искажений. Такая функция пригодится во время съемки памятников архитектуры, интерьеров и так далее.

Нажмите на стрелочку справа, чтобы увидеть следующий слайд.

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