Топ-3 пляжных отелей Дубая
Jumeirah Zabeel Saray
Пляжный отель Jumeirah Zabeel Saray расположен в западной части знаменитого рукотворного острова Пальма Джумейра в Дубае, откуда открываются захватывающие дух виды на Персидский залив и небоскребы города. По замыслу создателей, отель должен напоминать величественные и пышные дворцы времен расцвета Османской империи. Об этом свидетельствуют интерьеры гостиницы: стены, полы и ступени лестниц в Jumeirah Zabeel Saray отделаны керамической плиткой ручной работы и натуральным мрамором.
Проживание
Jumeirah Zabeel Saray — это отель на 405 номеров, 26 из которых — люксы. Кроме того, комплекс включает 38 вилл, расположенных либо вокруг бассейна-лагуны в окружении тропического сада, либо на морском берегу. В каждой вилле есть большая оборудованная кухня, обеденная зона, гостиная, просторные спальни, комната для прислуги и гараж.
Питание
На территории Jumeirah Zabeel Saray расположены 8 ресторанов с открытой террасой, где можно попробовать блюда турецкой, индийской и ливанской кухни. Недавно в отеле открылся новый лаунж The Turquoise, где подают легкие закуски и освежающие напитки.
Развлечения
В отеле Jumeirah Zabeel Saray находится один из крупнейших спа-комплексов на Ближнем Востоке — Talise Ottoman Spa. На площади 8 000 м² разместились турецкий хамам, кабинеты арома- и гидротерапии, сауна с двумя «снежными комнатами», горячее и холодное джакузи и массажный душ.
К услугам гостей Jumeirah Zabeel Saray — два теннисных корта, два крытых бассейна с морской водой, фитнес-центр, собственный кинотеатр и детский клуб с аквапарком. Читать далее
Madinat Jumeirah
На территории созданного в арабском стиле курорта Madinat Jumeirah находятся три отеля, 29 традиционных летних домиков, уютно расположившихся среди садов и водных каналов, и роскошные виллы. А в самом сердце курорта находится восточный базар.
Проживание
Jumeirah Mina A' Salam — один из трех отелей, расположенных на территории курорта, название которого переводится как «тихая гавань». Очертания ветряных башен создают его неповторимый архитектурный образ.
Дизайн второго отеля — Jumeirah Al Qasr (в переводе с арабского «дворец») — в точности отражает стиль летней резиденции шейха. Как и подобает, отель Al Qasr возвышается над территорией всего курорта и окрашен в более светлые цвета по сравнению с соседними сооружениями: так в древности подчеркивали величие и значимость владельцев.
Недавно курорт Madinat Jumeirah пополнился новым отелем — Jumeirah Al Naseem, что в переводе с арабского языка означает «легкий ветер» или «морской бриз». Этот отель может стать прекрасной отправной точкой для тех, кто впервые открывает для себя Дубай. Гости Jumeirah Al Naseem могут посетить черепаший заповедник, расслабиться в одном из 5 бассейнов отеля, познакомиться с кухней разных стран в 7 ресторанах отеля, а также побывать в знаменитом аквапарке Wild Wadi.
Летние домики старой Аравии послужили вдохновением для создания двухэтажных вилл Jumeirah Dar Al Masyaf, которые предлагают гостям особый комфорт и уединение.
Развлечения
К услугам гостей — более 40 ресторанов, самый протяженный пляж в Дубае, спа-комплекс, фитнес-центр, традиционный восточный базар, а также театр.
Jumeirah Beach Hotel
Отель Jumeirah Beach Hotel находится на побережье Персидского залива неподалеку от комплекса Madinat Jumeirah.
Здание 26-этажного отеля выполнено из алюминиевых конструкций и голубого стекла и напоминает по своей форме морскую волну. Интерьер отеля тоже производит впечатление: потолок оформлен в виде звездного неба. При этом звезды изображены так, как они были расположены на небе 2 декабря 1971 года — в день образования федеративного государства Объединенные Арабские Эмираты.
Проживание
Отель Jumeirah Beach — это 599 номеров и люксов с панорамным видом на Персидский залив, 20 ресторанов и баров, детский клуб, спа-центр и спортклуб, 5 бассейнов, 6 теннисных кортов, просторный частный пляж и аквапарк Wild Wadi. На территории отеля также расположились 19 полностью обновленных вилл с просторной гостиной и выходом на террасу.
Развлечения
Оздоровительный клуб Talise расположен на самом побережье и включает 3 сквош-корта, 6 теннисных кортов, просторные тренажерный и фитнес-зал. Гостям отеля предоставляется возможность заняться парусным спортом или виндсерфингом, покататься на водных лыжах или на каяках.
Cпа-центр Talise Spa предлагает широкий выбор саун, горячих ванн, паровых бань, джакузи, бассейнов и массажных кабинетов с целым рядом различных процедур на выбор.
Все гости отеля также получают бесплатный неограниченный доступ в аквапарк Wild Wadi через отдельный вход с территории курорта.
Для гостей отелей Jumeirah в Дубае действует специальное предложение «Палитра вкусов», которое включает завтраки, а также обеды или ужины в более 60 ресторанах Jumeirah.