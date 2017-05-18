Топ-3 пляжных отелей Дубая

  • Burj Al Arab
    Burj Al Arab
    Фото: jumeirah.com
  • Jumeirah Al Naseem
    Jumeirah Al Naseem
    Фото: jumeirah.com
  • Jumeirah Al Naseem
    Jumeirah Al Naseem
    Фото: jumeirah.com
  • Burj Al Arab
    Burj Al Arab
    Фото: jumeirah.com
  • Madinat Jumeirah
    Madinat Jumeirah
    Фото: jumeirah.com
  • Madinat Jumeirah
    Madinat Jumeirah
    Фото: jumeirah.com
  • Jumeirah Al Naseem
    Jumeirah Al Naseem
    Фото: jumeirah.com
  • Jumeirah Zabeel Saray
    Jumeirah Zabeel Saray
    Фото: jumeirah.com
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18 мая 2017 в 16:36
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Jumeirah Zabeel Saray

  • Jumeirah Zabeel Saray
    Jumeirah Zabeel Saray

Пляжный отель Jumeirah Zabeel Saray расположен в западной части знаменитого рукотворного острова Пальма Джумейра в Дубае, откуда открываются захватывающие дух виды на Персидский залив и небоскребы города. По замыслу создателей, отель должен напоминать величественные и пышные дворцы времен расцвета Османской империи. Об этом свидетельствуют интерьеры гостиницы: стены, полы и ступени лестниц в Jumeirah Zabeel Saray отделаны керамической плиткой ручной работы и натуральным мрамором.

Проживание

Jumeirah Zabeel Saray — это отель на 405 номеров, 26 из которых — люксы. Кроме того, комплекс включает 38 вилл, расположенных либо вокруг бассейна-лагуны в окружении тропического сада, либо на морском берегу. В каждой вилле есть большая оборудованная кухня, обеденная зона, гостиная, просторные спальни, комната для прислуги и гараж.

  • Jumeirah Zabeel Saray
    Jumeirah Zabeel Saray

Питание

На территории Jumeirah Zabeel Saray расположены 8 ресторанов с открытой террасой, где можно попробовать блюда турецкой, индийской и ливанской кухни. Недавно в отеле открылся новый лаунж The Turquoise, где подают легкие закуски и освежающие напитки.

Развлечения

В отеле Jumeirah Zabeel Saray находится один из крупнейших спа-комплексов на Ближнем Востоке — Talise Ottoman Spa. На площади 8 000 м² разместились турецкий хамам, кабинеты арома- и гидротерапии, сауна с двумя «снежными комнатами», горячее и холодное джакузи и массажный душ.

К услугам гостей Jumeirah Zabeel Saray — два теннисных корта, два крытых бассейна с морской водой, фитнес-центр, собственный кинотеатр и детский клуб с аквапарком. Читать далее

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