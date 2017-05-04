По Шелковому пути вместе с G-SHOCK
Веками караванные нити связывали Европу и Азию. По горным хребтам и безводным пустыням тянулись караваны верблюдов с драгоценным шелком, фарфором, чаем и пряностями.
Путь к Поднебесной империи был долог и полон трудностей. Холод и зной, горные обвалы, бурные реки и банды грабителей грозили купцам. Укрыться от разбойников и непогоды можно было за стенами торговых городов — Самарканда, Бухары и Хивы.
В наше время внедорожники и поезда заменили верблюдов, но и сегодня дорога к городам-жемчужинам Шелкового пути может стать непростым испытанием.
К счастью, современным путешественникам больше не нужно определять время по звездам и солнцу: его подскажет надежный хронометр G-SHOCK Mudmaster GWG-1000.
В отличие от древних купцов, современному путнику не придется определять свое местонахождения по небесным светилам — встроенный цифровой компас поможет не сбиться с пути, а благодаря барометру непогода не застанет его врасплох.
Этим часам не страшна песчаная буря: их ударопрочный корпус защищен от грязи и пыли. Яркие лучи солнца нисколько не повредят им, а только пополнят заряд аккумулятора: специально для этого на корпусе хронометра расположена небольшая солнечная батарея.
Вы можете присоединиться к нашему майскому приключению. Посмотреть программу поездки и забронировать тур можно на сайте клуба «Поехали».