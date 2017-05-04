Калейдоскоп

По Шелковому пути вместе с G-SHOCK

В начале мая «National Geographic Россия» отправляется в фототур к жемчужинам Шелкового пути — в Самарканд, Бухару и Хиву. Вместе с нами в экспедицию отправятся G-SHOCK от Casio.
Партнерский материал
4 мая 2017 в 12:04
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  • По Шелковому пути вместе с G-SHOCK
    Фото: Эрнест Куртвелиев

Веками караванные нити связывали Европу и Азию. По горным хребтам и безводным пустыням тянулись караваны верблюдов с драгоценным шелком, фарфором, чаем и пряностями.

Путь к Поднебесной империи был долог и полон трудностей. Холод и зной, горные обвалы, бурные реки и банды грабителей грозили купцам. Укрыться от разбойников и непогоды можно было за стенами торговых городов — Самарканда, Бухары и Хивы.


В наше время внедорожники и поезда заменили верблюдов, но и сегодня дорога к городам-жемчужинам Шелкового пути может стать непростым испытанием.


К счастью, современным путешественникам больше не нужно определять время по звездам и солнцу: его подскажет надежный хронометр G-SHOCK Mudmaster GWG-1000.

В отличие от древних купцов, современному путнику не придется определять свое местонахождения по небесным светилам — встроенный цифровой компас поможет не сбиться с пути, а благодаря барометру непогода не застанет его врасплох.

Этим часам не страшна песчаная буря: их ударопрочный корпус защищен от грязи и пыли. Яркие лучи солнца нисколько не повредят им, а только пополнят заряд аккумулятора: специально для этого на корпусе хронометра расположена небольшая солнечная батарея.

  • GWG-1000−1A9
    GWG-1000−1A9

Вы можете присоединиться к нашему майскому приключению. Посмотреть программу поездки и забронировать тур можно на сайте клуба «Поехали».

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