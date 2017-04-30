Романтические выходные в отеле «СтандАрт»
Отель «СтандАрт», участник престижного международного сообщества Design Hotels, расположен в историческом центре Москвы на Страстном бульваре, вблизи основных городских достопримечательностей. Под его крышей разместились 105 номеров, большинство из них — с видом на Пушкинскую площадь. До конца 2017 года влюбленная пара может снять здесь номер по особому тарифу. В предложение «Романтические выходные» включено:
• размещение на одну ночь в номере Deluxe;
• романтический ужин в ресторане «Север-Юг»;
• завтрак в номер;
• приветственный подарок при заезде;
• украшение номера лепестками роз;
• доступ в фитнес-центр, аква-зону с бассейном, сауной и хамамом;
• скидка 15% на часовой сеанс массажа в StandArt spa by Decleor;
• ранний заезд с 10:00 и поздний выезд до 15:00;
• 15% скидка на бронь второй и последующих ночей.
Кроме того, гости, которые въедут в «СтандАрт» с 10 мая по 31 сентября, смогут получить 20%-скидку в гастрономе «Глобус Гурме ЦУМ», предъявив ключ из отеля. Предложение действует в конце недели, с четверга по воскресенье. Стоимость предложения — 17 500 рублей за 1 ночь, включая налоги и сборы.
В стенах отеля «СтандАрт» регулярно проходят выставки, концерты и лекции. К услугам постояльцев — конференц-залы, зал для фитнеса и спа-центр. На крыше отеля работает гриль-бар.
Ресторан «Север-Юг» на 2 этаже отеля — проект бренд-шефа Анжела Паскуаля, чьи рестораны в Каталонии получали звезды Мишлен. Анжел Паскуаль — талантливый шеф-самоучка с опытом более 38 лет; основатель Осонской и Барселонетской кухни (Осона и Барселонета — районы Барселоны). В основе меню ресторана — авторский взгляд на северные продукты в интерпретации шефа из солнечной Испании. Ресторан «Север-Юг» участвует в московских гастрономических фестивалях (как Moscow Restaurant Week и других).
Забронировать номер можно на официальном сайте отеля.