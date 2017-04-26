Близится открытие отеля Waldorf Astoria Beverly Hills
Двенадцатиэтажное здание на углу бульваров Уилшир и Санта-Моника вместило 119 номеров Deluxe и полсотни «сьютов».
У его подножия зеленеют сады. Цветущий оазис открыт для постояльцев трех отелей, расположенных в одном квартале: Waldorf Astoria Beverly Hills, The Beverly Hilton и Waldorf Astoria Residences.
Входя внутрь отеля, гости попадают просторное фойе, оформленное в стиле современного ар-деко и украшенное фресками, изображающими калифорнийские пейзажи. Полюбоваться видами солнечного Лос-Анджелеса можно не только в холле первого этажа, но также из панорамных окон каждого из 170 номеров или с крыши отеля, на которой расположен большой плавательный бассейн. Постояльцам, которые предпочитают уединение, подойдут номера Villa Suites, оборудованные собственной террасой и небольшим садом.
В стенах отеля разместился ресторан именитого шеф-повара Жан-Жоржа Вонгерихтена, а также бутики, ювелирные салоны и спа-центр площадью 1500 м².
К услугам постояльцев — залы для конференций и семинаров, а также обеденная терраса и площадка под открытым небом, подходящая для проведения вечеринок или торжественных церемоний.
Проект отеля был подготовлен архитекторами из бюро Pierre-Yves Rochon Inc — авторами многих знаменитых отелей класса «люкс». Их фирменный почерк заметен в каждой детали: богатых драпировках, изготовленных на заказ хрустальных люстрах и гарнитурах из платана.
Обслуживание в отеле нисколько не будет уступать его интерьерам: предупредительность, такт и внимание — главные качества всех сотрудников Waldorf Astoria Beverly Hills.
Waldorf Astoria Beverly Hills участвует в программе лояльности Hilton Honors, участники которой могут накапливать баллы и расплачиваться ими в 4000 отелях по всему миру.
В первый день лета калифорнийский отель пополнит строй из 24 отелей и курортов Waldorf Astoria в разных частях света.