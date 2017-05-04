  • Newby Teas обновляет чайную коллекцию
    Фото: Newby Teas
  • Newby Teas обновляет чайную коллекцию
    Фото: Newby Teas
  • Newby Teas обновляет чайную коллекцию
    Фото: Newby Teas
  • Newby Teas обновляет чайную коллекцию
    Фото: Newby Teas
Калейдоскоп

Newby Teas обновляет чайную коллекцию

Британская компания Newby видит своей миссией возрождение чайной культуры. Обновленная коллекция пакетированного чая объединяет изысканные орнаменты старинных тканей и утонченный вкус чайного листа.
Промо
4 мая 2017 в 19:59
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Чайные коробки Newby Teas украшены изысканными рисунками. Они в точности повторяют орнаменты драгоценных индийских тканей, принадлежавших покойной Читре Сетхия — супруге основателя чайной компании Нирмала Сетхия.

На протяжении двух столетий члены этого семейства передавали образчики пашмины — тонкой, редкой и дорогой ткани — из поколения в поколение. Ни время, ни моль не оставили следов на ткани благодаря сушеным бутонам гвоздики и листьям нима.

Цветовая гамма упаковок отражает вкусовой букет различных сортов чая: от глубоких темно-зеленых тонов чая Улун до легких нежно-зеленых оттенков, символизирующих деликатный зеленый чай.

  • Newby Teas обновляет чайную коллекцию
    Фото: Newby Teas
Всего в коллекцию вошли 25 сортов чая, от знаменитых сортов «Ассам» и «Дарджилинг» до редких видов зеленого улуна и фруктовых и травяных купажей — к примеру, черного чая с чабрецом или апельсинового ройбоса.

Чаи Newby собирают на лучших мировых плантациях, а затем купажируют и бережно упаковывают на собственной фабрике компании в Калькутте. Каждый чайный пакетик упакован в алюминиевую фольгу — это помогает сохранить богатый аромат, характер и вкусовую палитру чайного листа.

Обновлённая коллекция пакетированного чая доступна в бутике Newby London в ТЦ «Афимолл» с 20 апреля 2017 года. Историю бренда и подробное описание купажей можно найти на официальном сайте компании.

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