Newby Teas обновляет чайную коллекцию
Чайные коробки Newby Teas украшены изысканными рисунками. Они в точности повторяют орнаменты драгоценных индийских тканей, принадлежавших покойной Читре Сетхия — супруге основателя чайной компании Нирмала Сетхия.
На протяжении двух столетий члены этого семейства передавали образчики пашмины — тонкой, редкой и дорогой ткани — из поколения в поколение. Ни время, ни моль не оставили следов на ткани благодаря сушеным бутонам гвоздики и листьям нима.
Цветовая гамма упаковок отражает вкусовой букет различных сортов чая: от глубоких темно-зеленых тонов чая Улун до легких нежно-зеленых оттенков, символизирующих деликатный зеленый чай.
Чаи Newby собирают на лучших мировых плантациях, а затем купажируют и бережно упаковывают на собственной фабрике компании в Калькутте. Каждый чайный пакетик упакован в алюминиевую фольгу — это помогает сохранить богатый аромат, характер и вкусовую палитру чайного листа.
Обновлённая коллекция пакетированного чая доступна в бутике Newby London в ТЦ «Афимолл» с 20 апреля 2017 года. Историю бренда и подробное описание купажей можно найти на официальном сайте компании.