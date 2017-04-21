«Эмирейтс» запускает второй ежедневный рейс по маршруту Дубай — Бали
Поток туристов на Бали растет год от года: в 2016 остров принял почти 5 миллионов путешественников — это на миллион больше, чем в предыдущем году. При этом количество российских туристов за последний год выросло почти на 30%.
Растущий спрос вызвал новые предложения. В скором времени авиаперевозчик «Эмирейтс» будет рад пригласить пассажиров на борт «Боинга», который будет каждый день совершать рейсы между Дубаем и Бали. С июня 2015 года между этими пунктами уже курсируют самолеты компании; новый рейс позволит увеличить пропускную способность маршрута.
Самолет «Эмирейтс» будет вылетать из Дубая после полуночи и приземляться на международном аэропорту Нгурах-Рай (Бали) в 14:30. Вылет обратного рейса назначен на 16:30, а прибытие в Дубай — на 21:30. Для путешественников, прибывающих в ОАЭ из других стран, подобрано удобное время пересадок.
В салоне Boeing 777−300ER установлены 386 кресел в экономическом классе и 42 — в бизнес-классе. Кстати, вторые легко раскладываются в удобные кровати. К услугам всех клиентов — 2500 каналов развлекательной аудио- и видеосистемы ice, расположенной в спинках впередистоящих кресел, а на большинстве самолетов компании работает сеть Wi-Fi.
Кроме того, для семей, путешествующих с маленькими детьми, компания предусмотрительно заготовила игрушки, специальное меню и детские телеканалы. В Международном аэропорту Дубая для таких туристов будут работать стойки семейной регистрации. Путешествуя с «Эмирейтс», туристы могут взять с собой все необходимое для прекрасного отдыха — и даже больше: в багаж можно сдать груз до 35 кг (в экономическом классе) и до 40 кг -для пассажиров бизнес-класса.
Билеты можно приобрести на официальном сайте компании.