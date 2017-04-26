Korean Air возобновляет полеты из Иркутска и Санкт-Петербурга в Сеул
До конца апреля билеты можно забронировать по особым тарифам. Билет из Иркутска до Сеула в один конец стоит 13 000 рублей, а в две стороны — 26 800. Рейсы до Токио, Бангкока или Пхукета обойдутся несколько дороже — 29 100, а до Нячанга — 28 600. Билет из Санкт-Петербурга до Сеула и обратно стоит 40 400 рублей.
«Боинги B737−900» компании будут вылетать из Иркутска дважды в неделю, а лайнеры Airbus A330 будут еженедельно совершать по 3 рейса из Петербурга. Летом количество рейсов из Иркутска увеличится до трех, из Санкт-Петербурга — до пяти.
Пассажиры первого класса А330 проведут полет в индивидуальном кресле — «коконе», обеспечивающем максимальную приватность.
Кресла престиж-класса раскладываются на 180 градусов, превращаясь в удобные кровати, а расстояние между креслами эконом-класса достигает 86 см. Все кресла воздушных судов, совершающих рейсы в Россию, оснащены индивидуальной системой развлечений.
Расписание полетов Korean Air позволит жителям Санкт-Петербурга и Иркутска совершить путешествие в Денпасар, Сидней, Окленд, Нанди, Хагатну и другие направления с удобной пересадкой в Сеуле. В ожидании трансферного рейса пассажиры Korean Air могут отправиться на одну из бесплатных экскурсий по Южной Корее, принять бесплатный душ или провести время в комнате отдыха.
В 2017 году бизнес-класс Korean Air был признан лучшим среди международных авиакомпаний по версии российской премии Skyway Service Award. В прошлом году Korean Air была названа лучшей авиакомпанией для бизнес-путешественников по версии Russian Business Travel & MICE Award, а международный аэропорт Шереметьево удостоил перевозчика награды «За лучший уровень обслуживания пассажиров».