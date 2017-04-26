  • Korean Air возобновляет полеты из Иркутска и Санкт-Петербурга в Сеул
    Фото: Korean Air
  • Korean Air возобновляет полеты из Иркутска и Санкт-Петербурга в Сеул
Калейдоскоп

Korean Air возобновляет полеты из Иркутска и Санкт-Петербурга в Сеул

C 20 апреля 2017 года крупнейшая авиакомпания Южной Кореи возобновляет регулярные рейсы из Сеула в Санкт-Петербург, а с 24 апреля — в Иркутск.
Промо
26 апреля 2017 в 17:28
21

До конца апреля билеты можно забронировать по особым тарифам. Билет из Иркутска до Сеула в один конец стоит 13 000 рублей, а в две стороны — 26 800. Рейсы до Токио, Бангкока или Пхукета обойдутся несколько дороже — 29 100, а до Нячанга — 28 600. Билет из Санкт-Петербурга до Сеула и обратно стоит 40 400 рублей.

«Боинги B737−900» компании будут вылетать из Иркутска дважды в неделю, а лайнеры Airbus A330 будут еженедельно совершать по 3 рейса из Петербурга. Летом количество рейсов из Иркутска увеличится до трех, из Санкт-Петербурга — до пяти.

Пассажиры первого класса А330 проведут полет в индивидуальном кресле — «коконе», обеспечивающем максимальную приватность.

Кресла престиж-класса раскладываются на 180 градусов, превращаясь в удобные кровати, а расстояние между креслами эконом-класса достигает 86 см. Все кресла воздушных судов, совершающих рейсы в Россию, оснащены индивидуальной системой развлечений.

  • Korean Air возобновляет полеты из Иркутска и Санкт-Петербурга в Сеул
    Фото: Korean Air
В распоряжении пассажиров — сотни часов фильмов и музыки на русском, английском и других языках, игры, a также видео с камер, закрепленных на фюзеляже самолета, и интерактивная карта полета.

Расписание полетов Korean Air позволит жителям Санкт-Петербурга и Иркутска совершить путешествие в Денпасар, Сидней, Окленд, Нанди, Хагатну и другие направления с удобной пересадкой в Сеуле. В ожидании трансферного рейса пассажиры Korean Air могут отправиться на одну из бесплатных экскурсий по Южной Корее, принять бесплатный душ или провести время в комнате отдыха.

В 2017 году бизнес-класс Korean Air был признан лучшим среди международных авиакомпаний по версии российской премии Skyway Service Award. В прошлом году Korean Air была названа лучшей авиакомпанией для бизнес-путешественников по версии Russian Business Travel & MICE Award, а международный аэропорт Шереметьево удостоил перевозчика награды «За лучший уровень обслуживания пассажиров».

Тоже интересно

Лучшие паспорта для путешествий

Обсудить
СМИ2
Странные зайцы необычных размеров поразили опытного охотника
Странные зайцы необычных размеров поразили опытного охотника
Тоже интересно
Полуостров сокровищ: путеводитель по Южной Корее
Полуостров сокровищ: путеводитель по Южной Корее
Красота по-бретонски
Красота по-бретонски